港19歲大專生扮特務出示偽造「保密令」 騙19.2萬美元

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 西區警區刑事部於日前展開代號「飊影」的執法行動，打擊各類詐騙 及「搵（賺）快錢」罪案。行動中共 拘捕20名男女，年齡為11至84歲，涉嫌干犯洗黑錢、欺詐及浪費警力等罪行，涉及贓款總額超過200萬港元（港幣，下同，約25.7萬美元）。

大公報報導，其中一名19歲報稱大專生疑犯，涉及多宗假冒官員詐騙案，並出示偽造的「保密令」，親自現身與受害人見面收錢，騙取超過150萬港元（港幣，下同，約19.2萬美元）。現金。警方提醒市民，適逢聖誕及新年假期將至，需對「假冒官員」及「高薪搵快錢」陷阱提高警覺。

西區警區刑事部總督察張蔚珊表示在22、23日的行動中共拘捕20名男女，當中包括16名本地人士及4名非華裔人士。西區警區刑事部成功鎖定該名「特務調查人員」疑犯身分。

調查顯示，疑犯在上述5宗案件中均親身與受害人會面。為博取信任，他首先會自稱「特務」並講出一串數字暗號與受害人相認，然後向受害人出示疑似由內地公安機關發出的「保密令」，上面印有受害人姓名，以增加騙局的可信性。西區警區情報組主管黃慧萍高級督察呼籲市民，內地或海外執法機構絕對不會在香港執法，亦不會要求市民提交保證金。