英媒：中遠索主導權 貝萊德考慮放棄 長和賣港口恐破局

香港新聞組／香港25日電
香港首富李嘉誠旗下長江和記實業出售巴拿馬運河港口交易恐生變；圖為控制船隻進出巴拿馬運河的巴爾博亞港。(路透)
由美國資產管理巨擘貝萊德(BlackRock)以及地中海航運(MSC)參與收購香港長和集團持有的海外港口交易案，近日傳出恐面臨破局風險。知情人士透露，中國航運龍頭中遠海運集團(Cosco)要求在交易中取得多數股權的條件，已使貝萊德與MSC考慮是否退出該交易案。

英國金融時報（Financial Times，簡稱FT），報導，香港首富李嘉誠旗下的長和集團3月宣布，將出售遍布23個國家、共43座港口，其中包括位於巴拿馬運河兩端的關鍵港口，買家為由貝萊德與MSC旗下子公司組成的財團。

這項交易一度獲得曾說過要「奪回」巴拿馬運河的美國總統川普高度肯定。然而，北京方面則強烈反對，認為此案威脅中國的國家利益。

消息人士指出，自從交易曝光後，中國官方已私下介入，要求該交易案必須接受中國的併購審查，即便交易中並未涉及任何中國境內資產，但仍藉此對交易施壓。

為爭取中國監管機構點頭，今年夏天中國航運龍頭中遠被邀請加入貝萊德與MSC，成為交易夥伴之一，但隨後即傳出中遠集團要求獲得多數股權。

據指出，初期談判內容曾討論，讓中遠取得長和旗下41座全球港口(不含巴拿馬的兩座港口)約20%至30%的持股比例。這兩座巴拿馬港口正是川普指控「受中國影響」的標的。

此次交易所涵蓋的其他港口，還包括英國的泰晤士港及歐洲最大港口之一的鹿特丹港。

報導援引三名熟悉談判情況的人士說法表示，若中遠堅持取得控股地位，貝萊德與MSC正評估是否放棄向香港長和集團收購港口資產的交易。

相關人士表示，談判仍在進行中，預料任何最終成功的交易，恐怕都將取決於美中關係是否能在2026年出現改善。

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42
保時捷在中國大陸逾300座自建充電站，將於明年3月停止營運。（微博照片）

保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運

2025-12-22 09:30

