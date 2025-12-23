香港中大逸夫學生會 校方不再承認地位 35年歷史告終

香港中文大學逸夫書院學生會宣布停運，聲明指校方將不承認地位，感嘆無法堅守學生自治堡壘。（取材自臉書）

香港 中文大學逸夫書院學生會21日宣布，由於校方不再承認其地位，學生會即日起停運，逾35年歷史畫下句點。「末代」學生會幹事會臨時行政委員會主席郭嘉寶、學生會代表會主席孔俊賢指出，中大近期多次被指向校內學生組織施壓，擔心學生會停運後，日後學生沒有表達聲音的管道。

明報報導，郭嘉寶和孔俊賢憶述上周三被書院職員口頭通知校方不再承認書院學生會，成員不得再用學生會名義，須交回會室。

中大學生會2021年被校方「割席」，同年宣布解散，校方其後要求各書院學生會須按「社團條例」註冊。二人稱逸夫學生會早些年起商討註冊，惟牽涉繁多，該會早前亦無人接棒；雖未定「註冊時間表」，但持續跟書院協調。

被問到何事觸發中大不承認，二人稱不便交代，又預料其他書院學生會將停運。二人憶述該會原定月初派便利貼蒐集同學對大災民的留言，被校方要求停辦並提醒「不太OK」，又如9月藝墟活動，校方禁止主辦的「聯書院學生會工作小組」在場刊展示名稱等，認為學生組織似乎變了「敏感字」，空間亦收窄。

報導指出，中大生常爭取「員生共治」，經此一役，二人說已接受中大喪失員生共治。

該會停運亦受校友質疑，她希望大眾信任他們已做最適合決定，孔俊賢期望學生不要吝嗇自己的聲音，「已經無代表去幫你表達意見，這時候要爭取權益，就只能靠每個人的力量」。

報導說，學生會決定停運後，兩個「逸夫人」郭嘉寶和孔俊賢回憶這段過程。郭嘉寶自稱並非「火爆人」，做學生會後學會不平則鳴，試過不滿書院措施，即日「剷」去辦公室「討伐」對方。她以認對得住所有人和同學，任內無憾，亦努力參與書院活動團結學生。孔俊賢則對任內爭取到校巴加開班次印象深刻。