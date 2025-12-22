我的頻道

打卡香港半島酒店 遊客站馬路中央拍照 被批「玩命」

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

聖誕節即將到來，不少遊客特地到香港尖沙咀欣賞節日裝飾、感受氣氛，近日有網友拍下大批遊客違反交通規則，在梳士巴利道半島酒店外馬路中央停留，只為拍照、打卡，完全無視車流與交通安全，引發網友討論，有人批評此舉根本是在「玩命」、「不怕死」。

香港01報導，有香港女生在Threads發文批評，不少遊客站在半島酒店外馬路中央拍照打卡，不解為何「不怕死」，又指出「經過的車都沒減速，大家都鬥命硬」。照片及影片見到，大批女生站在馬路中央石壆（水泥路障）位置擺姿勢士」，站在行車線的朋友則負責拍攝，當時有不少車輛駛過，亦聽到有車輛猛按喇叭。

網友斥責危險「不怕死」、「一群人站在路中央，真是沒腦子」、「到時有什麼意外別怨人，為打卡沒了命值得嗎？」、「報警，差點不小心撞死他」、「要等出事才肯收手？」又揶揄「梳士巴利道行車線幾時夜晚變成行人專用區？」、「無處不旅遊，包括行車線」。

根據香港道路交通規例，任何人不得在以下情況橫過馬路，包括身處斑馬線控制區內，但卻不在斑馬線上；身處距離交通燈控制的過路處15米範圍內，但卻不在該等交通燈所運作的過路處；身處距離行人天橋或行人隧道或該天橋或隧道的任何部分15米範圍內，但卻不使用該天橋或隧道。任何人無合理辯解而胡亂過馬路，即屬犯罪，可處罰款2000元（港幣，下同，約257美元）。

香港 聖誕節 Threads

聖誕市道報佳音 港酒店訂房9成 上周末23.5萬人訪港創高

中連13個月增持黃金 美債則續減持 創金融海嘯新低

