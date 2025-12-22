香港擴大黃金交易 明年設中央清算系統

香港示意圖。(圖：shutterstock)

國家「十五五」規畫提出加快建設金融強國。香港 財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港正積極深入融入國家發展戰略，把握大灣區 與長三角協同機遇。明年重點發展黃金市場，建立國際黃金交易中心，並深化與上海、深圳在交易及冶煉等環節的合作。未來將構建「香港進口─深圳冶煉─再出口海外」的聯動模式，目前已有企業探討在港設立精煉廠的可行性。

大公報報導，與此同時，香港積極建設黃金中央清算系統，持續吸引海外企業赴港上市，打造世界一流資產管理中心等。許正宇表示，香港發揮與增強金融優勢，服務國家發展所需，助力國家提升國際影響力。

「我們一直在思考，如何讓香港更深入融入並服務國家發展戰略，同時把握大灣區與長三角的協同機遇。」許正宇接受大公報訪問時強調，明年將重點發展黃金市場，於香港建立國際黃金交易中心，並分別與上海及深圳在黃金交易、冶煉等環節深化合作，推動區域協調發展，體現香港在融合化進程中的獨特功能。

施政報告提出加速建立國際黃金交易市場，目標3年內將黃金倉儲容量擴充至超過2000噸。許正宇表示，香港明年將設立黃金中央清算系統與黃金行業協會，進一步建設國際黃金交易中心，並強化與上海黃金交易所的合作，透過完善金融治理、提升在黃金定價方面的國際話語權，推動香港更好服務國家發展。

許正宇指出，相關黃金市場政策公布後，已成功吸引不少企業赴港開展業務。今年10月，瑞士黃金精煉及交易企業MKS PAMP在香港設立新地區總部，借助香港作為國際黃金交易中心的地位，拓展亞太市場。他相信，這印證了行政長官在施政報告中提出建設黃金交易中心的舉措，能夠增強國際企業信心，吸引更多機構落戶香港。

國家「十五五」規畫建議強調堅持智能化、綠色化、融合化的發展方向。許正宇指出，香港現有近1300家金融科技企業，持續推進智能化進程；同時大力發展綠色經濟，本地市場匯聚大量綠色投資者，若亞洲企業有意面向國際發行綠色債券，香港將是首選平台。

另外，亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）將在港設立辦事處，既可配合國家「一帶一路 」倡議的推進，亦能進一步提升香港在國際經濟發展中的影響力，促進香港與「一帶一路」共建國家和地區的金融合作。