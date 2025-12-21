香港4個月內4宗「走犯」 伊院逃犯5小時落網

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 4個月內發生4宗「走犯」（囚犯脫逃）。伊利沙伯醫院19日發生有疑犯在羈押期間逃脫，雖然警方5小時後在元朗將疑犯拘捕，但事件令外界擔心警方現時押解囚犯就醫的程序是否存在漏洞？警務處處長周一鳴20日表示，事件會循有人為疏忽的方向調查，一旦屬實不排除紀律研訊。

大公報報導，周一鳴20日出席警察學院結業會操後會見傳媒時表示，警方內部指引清晰定明如何押解犯人，今次會循有人為疏忽的方向調查，如有則不排除紀律研訊或紀律行動。「過往有兩、三宗案件，這是絕對不能繼續下去，我們會繼續謹守防線，不能再有類似事件發生。」

事發於19日早上，一名35歲姓林男子涉嫌早前因涉及多宗搶劫、盜竊及不付款而離去案件被拘捕及檢控，他18日下午因報稱身體不適，被送往伊利沙伯醫院治理。他在19日上午11時許，由兩名軍裝男警押解照完X光後趁機逃走。閉路電視片段顯示，逃犯當時穿白色上衣、病人服長褲及赤腳，沿S座往加士居道方向跑去。

警方事後立即在全港多處搜捕，其後發現該男子曾經乘搭多輛的士，並偷去的士司機的財物及未有支付的士費。警方之後於元朗白沙村一帶拘捕該名男子。

連同這宗案件，4個月內已發生4宗「走犯」。9月27日，油麻地亦發生錯誤放走疑犯事件，1名疑犯由兩名輔警押解至廣華醫院接受治療，經醫生檢查後證實無大礙後，懷疑有人「擺烏龍」釋放疑犯，其後驚覺有問題，立即趕至疑犯住所，再將他帶回警署。

10月則兩日內發生兩宗，1名18歲、涉嫌販毒男子在北區醫院求醫時，一度逃走30多個小時；另一名32歲女疑犯就在秀茂坪警署內，趁警員不為意逃走，十分鐘後被發現。