港鐵南港島線西段拍板 增華貴站共8站 爭取2027年動工

港府拍板，邀請港鐵開展南港島線（西段）項目的詳細規畫及設計。（取材自港府新聞處）

香港 島南區市民期盼多年的南港島線（西段）項目有新進展，港府 20日公布，特首會同行政會議已批准邀請港鐵公司，就項目開展詳細規畫及設計。全長7.5公里的南港島線（西段），將採用智慧綠色集體運輸系統，以適應南區陡峭地形。初步走線 共有8個車站，包括田灣站及新增的華貴站，目標於2027年展開前期工程，2034年或之前竣工，預計惠及18萬人。通車後由華富往金鐘或香港大學，車程只需20分鐘及10分鐘。

大公報報導，有田灣及華富邨居民盼望早日開通，多一個出行選擇。有區議員表示，新鐵路線在田灣和華貴邨設站，有助解決居民交通不便問題。運輸及物流局局長陳美寶表示，面對項目沿線地勢環境挑戰，局方以創新思維，迎難而上，令項目建造成本預算減少約4成，落成時間提前約兩年。

南港島線（西段）是《鐵路發展策略2014》中建議的七個鐵路方案之一，陳美寶20日在網誌表示，港島南區起伏的地勢，是興建重鐵的天然障礙，負責鐵路規畫的人員持續推動港鐵與時並進，思考重鐵以外的方案，最終建議透過引入「智慧綠色集體運輸系統」。

根據初步規畫，南港島線（西段）連接港島南區與西區，南接現時南港島線（東段）黃竹坑站，途經香港仔、田灣、華貴、華富、數碼港及瑪麗醫院，北連港島線香港大學站。除了從瑪麗醫院站至香港大學站的一段走線需採用隧道形式外，項目主要採用專屬高架橋設計。

陳美寶表示，鐵路落成後有兩大功能，首要是便利當區乘客出行，沿途服務約13萬居民、5萬工作人口，包括連貫數碼港，為在數碼港扎根的創科人才減省通勤時間。現時從華富邨經黃竹坑往金鐘，車程需約35分鐘，往香港大學需約25分鐘，新線通車後，車程將分別縮短至約20分鐘和10分鐘。而且新線落成後打通南港島線（東段）及港島線，形成環狀網絡，讓市民多一個乘車選擇。

港鐵黃竹坑站將會擴建，使南港島線（西段）與（東段）將可共用車站大堂、出入口及公共設施，乘客可以無縫轉乘。

陳美寶表示，港鐵公司會爭分奪秒，在未來兩年進行項目的詳細規畫及設計，路政署亦會協助探討進一步縮短建造時間的方法，爭取在2027年開展前期建造工程。