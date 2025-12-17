李家超赴北京述職 習促港對接十五五 火災問責抓緊落實

香港特首李家超（左）16日在北京向中國國家主席習近平（右）述職，匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況。（取材自香港政府新聞處）

香港 特首李家超16日在北京向國家主席習近平 等領導人述職，匯報香港經濟、社會和政治等情況，習近平則再度表示對李家超工作「充分肯定」，並指香港由治及興邁出新步伐，要求港府 主動對接內地「十五五規畫」。

綜合港媒報導，李家超於15日至17日到北京進行年度的述職。李家超今年述職行程為3天，較去年減少1天。

習近平16日在中南海接見李家超，同場還有總理李強、副總理丁薛祥、中辦主任蔡奇等官員。習近平表示，一年來李家超帶領港府勇於擔當、積極進取，「堅定維護國家主權、安全、發展利益，成功舉行第8屆立法會選舉，主動融入國家發展大局，實現經濟穩步增長，香港由治及興邁出新步伐，中央對你和特別行政區政府的工作是充分肯定的」。

習近平強調，內地十五五規畫建議強調「堅定不移貫徹『一國兩制』、『港人治港』、高度自治方針，促進香港長期繁榮穩定」，他要求李家超和港府要主動對接內地十五五規畫，堅持和完善行政主導，扎實推動經濟高質量發展，深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局，推動香港實現更好發展。

習近平主動提到「大埔重大火災令人痛心」，他再次向遇難者和殉職消防員表示哀悼，慰問他們的家屬和受災同胞。李家超稱火災對社會帶來沉重打擊，感謝習近平高度重視和指示港澳辦協調救援，以及內地省市企業等紛紛支持，又提到港府會做好災後支援和重建。李家超指，過去一年香港堅持貫徹「一國兩制」方針，堅定維護國家安全，港府財政有望在今年由虧轉盈。

李家超16日晚表示，他向習近平匯報香港情況，包括港府對宏福苑火災的善後及支援災民的工作，並成立「獨立委員會」追究責任、改革系統等，強調已清晰匯報會「查出真相、問責到底」，而習指示這些方面的工作要「抓緊落實」。

李家超也向習匯報黎智英案，稱法庭的定罪判決彰顯了法律正義。

習近平16日也在中南海會見赴北京述職的澳門特首岑浩輝。習肯定岑浩輝積極參與粵港澳大灣區建設，也要求澳門主動對接十五五規畫。

被問到會否爭取連任以處理居民安置，李家超稱任何在任特首都會全力做好這工作，「政策和工作會持續進行，無論任何人當上當屆政府，都是要做的」。