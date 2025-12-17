我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

李家超赴北京述職 習促港對接十五五 火災問責抓緊落實

香港新聞組／香港17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港特首李家超（左）16日在北京向中國國家主席習近平（右）述職，匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況。（取材自香港政府新聞處）
香港特首李家超（左）16日在北京向中國國家主席習近平（右）述職，匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況。（取材自香港政府新聞處）

香港特首李家超16日在北京向國家主席習近平等領導人述職，匯報香港經濟、社會和政治等情況，習近平則再度表示對李家超工作「充分肯定」，並指香港由治及興邁出新步伐，要求港府主動對接內地「十五五規畫」。

香港特首李家超（左）16日在北京向中國國家主席習近平（右）述職，匯報香港經濟、社...
香港特首李家超（左）16日在北京向中國國家主席習近平（右）述職，匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況。（取材自香港政府新聞處）

綜合港媒報導，李家超於15日至17日到北京進行年度的述職。李家超今年述職行程為3天，較去年減少1天。

習近平16日在中南海接見李家超，同場還有總理李強、副總理丁薛祥、中辦主任蔡奇等官員。習近平表示，一年來李家超帶領港府勇於擔當、積極進取，「堅定維護國家主權、安全、發展利益，成功舉行第8屆立法會選舉，主動融入國家發展大局，實現經濟穩步增長，香港由治及興邁出新步伐，中央對你和特別行政區政府的工作是充分肯定的」。

習近平強調，內地十五五規畫建議強調「堅定不移貫徹『一國兩制』、『港人治港』、高度自治方針，促進香港長期繁榮穩定」，他要求李家超和港府要主動對接內地十五五規畫，堅持和完善行政主導，扎實推動經濟高質量發展，深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局，推動香港實現更好發展。

習近平主動提到「大埔重大火災令人痛心」，他再次向遇難者和殉職消防員表示哀悼，慰問他們的家屬和受災同胞。李家超稱火災對社會帶來沉重打擊，感謝習近平高度重視和指示港澳辦協調救援，以及內地省市企業等紛紛支持，又提到港府會做好災後支援和重建。李家超指，過去一年香港堅持貫徹「一國兩制」方針，堅定維護國家安全，港府財政有望在今年由虧轉盈。

李家超16日晚表示，他向習近平匯報香港情況，包括港府對宏福苑火災的善後及支援災民的工作，並成立「獨立委員會」追究責任、改革系統等，強調已清晰匯報會「查出真相、問責到底」，而習指示這些方面的工作要「抓緊落實」。

李家超也向習匯報黎智英案，稱法庭的定罪判決彰顯了法律正義。

習近平16日也在中南海會見赴北京述職的澳門特首岑浩輝。習肯定岑浩輝積極參與粵港澳大灣區建設，也要求澳門主動對接十五五規畫。

被問到會否爭取連任以處理居民安置，李家超稱任何在任特首都會全力做好這工作，「政策和工作會持續進行，無論任何人當上當屆政府，都是要做的」。

習近平 香港 港府

上一則

杭州珠寶店遇劫 外賣員逆衝扶梯追人 當場制伏26歲劫匪

下一則

4800萬拍下法拍房 才知曾有人跳樓…廣東高院裁定退款

延伸閱讀

李家超述職 習近平強調貫徹「一國兩制」關注宏福苑大火

李家超述職 習近平強調貫徹「一國兩制」關注宏福苑大火
習近平在《求是》刊文：擴大內需是戰略之舉

習近平在《求是》刊文：擴大內需是戰略之舉
黎智英反國安法罪名成立 川普：曾請求習近平釋放他

黎智英反國安法罪名成立 川普：曾請求習近平釋放他
黎智英3項罪成 李家超：裁決維護香港核心價值

黎智英3項罪成 李家超：裁決維護香港核心價值

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友