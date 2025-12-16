黎智英案引發新聞界對立 記協對裁決遺憾、新聞聯斥抹黑

我的頻道

香港新聞組／香港16日電
香港壹傳媒集團創辦人黎智英的國安法案15日宣判，警方高度重視，派遣大批警員、警犬及裝甲車在場戒備。（中央社）

香港特區高等法院15日作出裁決，壹傳媒創辦人黎智英被控的兩項串謀勾結外國勢力罪、一項串謀發布煽動刊物罪全部成立。香港新聞工作者聯會指出，這是司法機構依法、公正、公開作出的裁決，充分體現香港的法治精神。香港記者協會則對裁決表達遺憾之意。對此，新聞聯批評記協，嚴重抹黑香港新聞自由，淪為外部勢力的亂港工具。

中央社報導，香港記者協會發表聲明表示，蘋果日報停運已近5年，包括黎智英在內的蘋果日報管理層及編採人員一直還押至今；基本法第27條保障新聞自由，案件中卻有人因為從事新聞工作而身陷囹圄，對新聞界早已造成不可逆轉的傷害。

聲明表示，這起國際矚目的國家安全案件在進入審訊程序前，已令一家大型傳媒機構被迫停運，數百名新聞工作者失去工作，香港市民獲取新聞資訊的重要渠道減少；數年間，新聞界發揮第四權、監督權貴的能力被削弱，社會聲音由多元趨向單一，寒蟬社會下自我審查嚴重加劇，在上位者亦不能準確掌握民情。

大公、文匯報報導，對於高等法院的裁決，香港新聞聯堅決支持，也堅定支持香港特區履行維護國家安全的憲制責任。

對於記協的聲明，香港新聞聯批評記協公然跳出來抹黑法院裁決，與境外反華勢力沆瀣一氣、狼狽為奸。記協的謬論完全罔顧事實真相，蓄意混淆法律邊界，為危害國家安全的違法首惡張目，是對香港法治的嚴重踐踏，更是對香港新聞自由的嚴重抹黑。新聞聯對此表示最強烈的譴責與堅決反對。

報導說，新聞聯指出，黎智英案件審理過程中披露的大量證據和事實，揭露了黎智英勾結外部勢力，充當港版「顏色革命」幕後黑手，策畫一系列反中亂港事件，乞求外國對華對港實施制裁的罪行。作為案件公認的幕後主腦，他長期操縱「蘋果日報」等輿論工具充當反中亂港勢力的組織動員平台，肆意製造和傳播謠言、挑撥對立、煽動仇恨、鼓吹暴力，給香港市民留下徹骨之痛，被香港社會和新聞業界深惡痛絕地斥為「毒蘋果」。

香港 黎智英

中大使不點名批評英國外長 要求停止包庇反中亂港分子
香港商辦回暖、結構分化？中企兩大科技巨頭京東、阿里抄底
黎智英反國安法罪名成立 川普：曾請求習近平釋放他
黎智英遭定罪 歐盟：象徵香港民主自由遭侵蝕

