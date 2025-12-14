香港天水圍高樓獨居內地男疑深夜縱火命危 430人逃命

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 天水圍天澤邨13日凌晨發生火警，大廈430名居民在睡夢中驚醒並逃生，消防員到場在起火單位救出51歲內地籍男戶主，他燒傷送院，目前情況危殆，仍然留院，未被拘捕。案件被列作「縱火案」，警方翻查閉路電視紀錄後，發現受傷男戶主為案中疑犯，目前無業且獨居，正調查其犯案動機，以及調查他有無精神及身體病歷。

綜合大公報、明報報導，13日凌晨3時許，天水圍天澤邨澤潤樓高層一單位發生火警，消防員破門進入起火單位，並將火種救熄。

救護人員在單位睡房內發現男戶主，當時他意識清醒，情緒激動，上身有燒傷痕跡，被送往屯門醫院搶救，但途中陷入昏迷，隨後被轉送至威爾斯親王醫院，目前情況危殆。

火警期間，消防及警方協助疏散事發單位附近樓層的共23名居民（包括11名男性及12名女性），大廈約430人疏散，住戶聽到消防警報後，自行疏散至大廈外。火警隨後被撲滅，未波及其他單位。

由於火警正值深夜，部分居民穿睡衣逃生，有居民手抱嬰兒或寵物 。有住戶表示，因大埔宏福苑 五級火事件，聽聞警鐘聲感到「特別驚」。

經消防處人員及政府化驗師初步調查，相信起火點位於屋內廚房位置。因起火原因可疑，該案被列為「縱火案」，警方初步調查並翻查大廈閉路電視後，警方得知受傷男戶主，即為本案嫌疑人，他獨自居於事發單位。警方正進一步調查其作案動機。