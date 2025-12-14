香港將軍澳提振夜經濟 「消夜美食街」大受歡迎

香港示意圖。(圖：shutterstock)

為支持「香港 夜繽紛」，將軍澳彩明街市內規畫了一條「消夜美食街」，引入16間食肆並開放營業至凌晨1時，打造正規消夜場地。

大公報報導，該區區議員直言，有關消夜場地正是最好示範，通過豐富夜間經濟形態，既提振區內夜間消費活力，也切實改善市民生活體驗及滿足大眾需求，而其他地區可從中借鑒及推廣。

重新裝修營運的彩明街市9月1日正式亮相，該街市內一條巷道中統籌規畫16個食肆舖位，預先配備抽氣系統、爐頭、去水系統等標準餐飲設備，店主入場後僅需簡單布置即可開業，大幅降低經營門檻。駐場食肆涵蓋港式小食、兩餸飯、東南亞 食品、傳統餃子 、米線麵食及果汁茶飲等多種類型食品，為夜歸人士提供豐富選擇。

媒體早前於晚上9時實地觀察，看見街市內食客絡繹不絕。現場有職員表示，每日晚飯時段及周五至周日夜間，該巷道內常擠得水洩不通，人氣頗旺。「現時好多地方好早關門，但其實還有很多人夜晚想買東西吃。」居於半公里外維景灣畔的莫小姐，特意帶同家人步行前來，她坦言以往將軍澳晚間8、9時後便難覓營業食肆，如今上址的消夜街提供了不少便利。

居於附近健明邨的黃先生更是常客，幾乎每晚都會前來消費。他表示，從前深夜餓肚只能依賴連鎖快餐店、便利店，或特意乘車往尚德邨，冒險光顧無牌小販，衛生毫無保障；如今街市內店舖清潔規範，餐後還有職員即時收拾，且室內環境不怕風吹雨打，令他食得放心。「有時打風都不能食到其他東西，現時開了（消夜美食街）就方便了許多。」他更希望更多地區能推出此類延長營業的消夜場所。