瑪嘉烈公醫被揭證書造假 議員批建築業「爛得不能再爛」

香港瑪嘉烈醫院。（中新社資料照）

香港宏福苑 火災後，不斷揭出工程物料證書造假，香港一間公立醫院瑪嘉烈，也發現工程儀器校正證明疑造假。管理公立醫院的香港醫院管理局，已宣布暫停擴建分判商工程，就事件報警處理。香港醫衛界立法會議員說，香港建築業「已爛得不能再爛」。

香港公立的瑪嘉烈醫院，其荔景大樓擴建工程已近完成，這時發現有分判商疑涉造假。香港醫管局發現，擴建工程總承建商轄下分判商「諾和工程公司」，懷疑偽造監測震動儀器校正證明，責成總承建商跟進及徹查，並要求暫停「諾和工程」的工作，並已報警跟進。

香港醫管局在接到查詢，懷疑偽造監測震動儀器校正證明後，初步調查相關證明，並非由證明書所列的「廣東中正航計量檢測」發出。但初步評估事件，說沒有對醫療服務及病人安全造成影響，但局方仍將全面調查有關工程，重新核實監測數據，以及上載數據的過程等。

香港醫管局說，「諾和工程」還有承接其他醫院的監測震動工程，包括廣華醫院、聖母醫院、葛量洪醫院及北區醫院，並受聘於不同總承建商，提供實時噪音及震動監測等系統或儀器，局方將全面檢視及追查「諾和工程」有關的工程和服務，以及目前收到所有有關的檢測證書。

醫療衛生界新選出的候任立法會議員林哲玄認為，瑪嘉烈醫院十年建院計畫已差不多完成，現在才找到問題並不理想，揭示出很嚴重的問題。他指香港建築業「已爛得不能再爛、層層都可以造假、層層壓榨」，又質疑有業界人士聘請不到本地勞工，就轉為聘用黑工，亦拖欠薪金等，認為這些問題問題與近日大埔火災不無關係。

林哲玄稱，新一屆議員上任後會相當緊張，指一定要改革。建議香港政府成立一個法定組織，規定所有工程必須聘用機構的安全主任，並將工人薪工存放在公營機構，避免出現拖欠薪金的情況。

香港工程界新選出的候任議員卜國明則稱不同意林哲玄的說法，認為評論不公，說香港有大量優秀工程，但公眾往往聚焦業界錯失之處，強調並非業界普遍情況，須懲處害群之馬。近期事故主要涉及大廈樓宇及工程管理，可加強監管。