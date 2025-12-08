港府贈投票「心意謝卡」 網路熱賣 每張叫價6.4美元

網上二手拍賣平台Carousell 7日早上10時起，陸續出現轉售心意謝卡的帖文，每張售價約50港元。（截圖自Carousell網站）

香港 立法會7日換屆選舉，投票 市民可獲港府 送贈的心意謝卡。港媒發現，不少市民在拍賣網站放售心意卡，每張叫價最高達50元（港幣，下同，約6.4美元），有賣家標明心意卡「只供收藏」，部分賣家提供「多買多減價」優惠，又稱可在鄰近港鐵站交收。

香港01報導，網上二手拍賣平台Carousell昨早10時起，陸續出現轉售心意謝卡的帖文，每張售價約50元。多名賣家稱可以面對面交收及付款。其中一個以49元出售心意卡的帖文，標榜是「全新」，形容「極具收藏價值，幸福傳承」。還有賣家一次過發售三張心意謝卡，指很多人問價，「好搶手」，被問到會否犯法，賣家回應說「沒有啦」；另一名賣家以50元出售心卡，購買兩張則95元。被問到會否有法律風險，賣家簡短稱「不會啦」。

心意謝卡的主題是「同創美好未來」，意思與社會各界和廣大市民一起努力，共同創造香港美好未來。封面富未來感由選舉吉祥物「票箱寶寶」，由香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）的團隊設計，港府新聞處及港府物流服務署製作。

多間商戶向持心意謝卡選民提供優惠，包括10間戲院院線宣布，1持有「心意謝卡」的市民，每人今日可在指定戲院院線購買一張半價戲票，特備節目及包場活動除外。參與活動的影院包括星達院線、百老匯院線、CGV Cinema、華懋電影院、影藝戲院、Cinema City、英皇戲院、Lumen Cinema、MCL院線及新寶院線。

除了消費優惠，多間公司向投票員工提供額外假期或福利。四大商會（香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會及香港總商會）、華懋集團、新鴻基地產恒基、信和、周大福、新世界等大型企業已宣布，會為員工提供半日假期，鼓勵他們投票。

醫管局主席范鴻齡則捐出10萬元禮物，員工憑投票後領取港府發出的「心意謝卡」，可以換取抽獎券，獎品為970張100元禮券以及3張1000元禮券。