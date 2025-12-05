港大火災民津貼增至1.2萬美元 41年住戶喊告政府、房屋署

港府發展局3日宣布，所有正進行大維修的樓宇，6日之前要將棚網拆除；圖為工人4日在深水埗一棟樓宇外拆除棚網。(中通社)

香港政府第二日短暫解封未受大火波及的宏福苑 宏志閣，限時1.5小時安排居民回家取回物品，4日仍有不少住戶返回家中取物。不少居民稱支持政府成立獨立委員會徹查事故，並說「第一要告政府、第二要告房屋署」。為了助受災戶渡過難關，港府 將每戶獲發的生活津貼加碼至10萬元(約1.2萬美元)，目前「大埔宏福苑援助基金」已籌到25億元(約3.2億美元)。

明報報導，4日早陸續有宏志閣居民返回單位取回物品，居民分別用紅白藍袋、大膠箱及膠櫃運走衣物等日用品，部分住戶更搬走床褥、冰櫃和洗衣機等家電，政府安排義載的士或旅遊巴接載及協助搬運。不少住戶認為時間倉卒，只能匆忙取回證件及衣物等必需品。

宏志閣41年居民劉氏夫婦4日午帶行李箱回家收拾，被問到對政府成立獨立委員會的看法，她表示，「我們要告政府……第一告政府、第二告房屋署、法團前後兩位主席……承建商都要負責」。首要告政府，她解釋「因為好多事是它造成的」。

居於宏志閣42年、77歲的潘女士表示，她與丈夫只取回證件及相簿等珍貴物品，現時暫住沙田帝都酒店，已申請日後暫住元朗的過渡房屋，丈夫希望解封後可重返單位居住。

報導指出，繼前晚愛協公布尋獲364隻動物，昨日警方災難遇害者辨認組（DVIU）再動員搜索，救出逾87隻動物，並發現逾20具寵物 遺體。愛協稱，昨日一隻被救出的黑貓「小黑仔」，其主人正是8年前在愛協將牠領養回家，他聞訊隨即趕到中心與小黑仔重逢。

截至前晚8時，總計294隻動物倖存，70隻離世，173隻下落未明。至今累計至少381隻動物生還。

大公、文匯報報導，為了進一步協助受火災影響的宏福苑渡過難關，特區政府民政及青年事務局局長麥美娟昨日宣布，將每戶可獲發的生活津貼由原定5萬元「加碼」至10萬元。逾300戶已獲發放首筆5萬元津貼的家庭，會在稍後獲發餘額；尚未領取的家庭則會一次過獲發全額。

截至昨午，「大埔宏福苑援助基金」已籌到25億元，連同政府的3億元起動資金，善款總額合共28億元。截至昨日上午共有1241名災民入住由民青局協調的青年宿舍及酒店，另有2235名居民入住房屋局的過渡性房屋或房協項目的單位。