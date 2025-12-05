我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

香港保安局長去信華爾街日報：用偏見批詆毀港府救災

香港新聞組／香港5日電
香港大埔宏福苑火災發生後，港府房屋局透過「善樓」等多個過渡性房屋項目迅速安置宏福苑受影響居民。據房屋局日前公布，截至3日中午12時，累計已有680戶共1613人入住過渡性房屋單位。(中新社)
香港大埔宏福苑火災發生後，港府房屋局透過「善樓」等多個過渡性房屋項目迅速安置宏福苑受影響居民。據房屋局日前公布，截至3日中午12時，累計已有680戶共1613人入住過渡性房屋單位。(中新社)

大埔宏福苑五級火造成了重大人員傷亡及財產損失，華爾街日報(WSJ)2日刊登社評文章「香港禁止任何批評宏福苑大火的聲音」(No Fire Critics Allowed in Hong Kong)引發外界對港府災後處理的關注。保安局局長鄧炳強4日去信WSJ，信中指出，香港當前最首要的任務是為受災人士提供經濟、住宿、心理輔導等支援，而WSJ文章卻完全未提及。

大公報報導，鄧炳強又指，雖然火災起因尚待確定，但調查工作正在進行中，執法部門已展開行動，警方以涉嫌「誤殺」拘捕15名涉案人員，而廉政公署亦在調查過程中拘捕12人。另外，政府宣布成立由法官主持的獨立委員會，成員將包括有經驗的專業人士，並可要求包括擁有調查權力的政府部門協助委員會高效工作，全方位審視事件。此舉將有助於克服任何既得利益者（可能製造）的障礙，追究責任，同時改革樓宇建造相關制度，防止未來再次發生類似悲劇。

鄧炳強重申，執法機構一旦發現罪行，無論其性質如何，都將依法處理。保安局絕不姑息任何罪行，尤其是趁機利用當前災難的犯罪。

他在信中說，香港社會正處於悲痛之中，每個人都應團結一致，支持受災居民，找出不足之處，並盡一切努力防止悲劇的再次發生。任何試圖破壞香港災後工作的行為，都將受到嚴肅處理。他並稱華爾街日報刊登失實社評文章，無端詆毀香港的救災工作，帶有極大偏見。

香港 華爾街 宏福苑

上一則

黎智英被囚5年 子女控牙齒腐爛、指甲脫落 港府稱醫療完備

下一則

1場大火2個香港 紐時刊文：官方急維穩、民不服問責

延伸閱讀

叫「英雄」太沉重…香港宏福苑大火倖存者自責未救更多人

叫「英雄」太沉重…香港宏福苑大火倖存者自責未救更多人
香港信用卡新發卡量大跌逾2成 主因年輕人失業率節節上升

香港信用卡新發卡量大跌逾2成 主因年輕人失業率節節上升
一場大火兩個香港：官方急維穩 民間問責不馴服

一場大火兩個香港：官方急維穩 民間問責不馴服
港大火增至159死 警鐘承辦商6被捕 全港維修棚網限3天拆除

港大火增至159死 警鐘承辦商6被捕 全港維修棚網限3天拆除

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
香港宏福苑社區大火逾百人死亡，港府說，最初起火的位置是在宏昌閣低層外的圍網，其後由於燃燒到發泡膠板，火勢迅速向上蔓延並伸延至多個樓層。（美聯社）

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

2025-11-28 04:58
日本女歌手BENI（本名安良城紅）在廣州的演唱會，上周六如期舉行。（取材自bilibili網站）

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」

2025-11-30 23:49

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...