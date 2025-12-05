香港保安局長去信華爾街日報：用偏見批詆毀港府救災

香港大埔宏福苑火災發生後，港府房屋局透過「善樓」等多個過渡性房屋項目迅速安置宏福苑受影響居民。據房屋局日前公布，截至3日中午12時，累計已有680戶共1613人入住過渡性房屋單位。(中新社)

大埔宏福苑 五級火造成了重大人員傷亡及財產損失，華爾街 日報(WSJ)2日刊登社評文章「香港 禁止任何批評宏福苑大火的聲音」(No Fire Critics Allowed in Hong Kong)引發外界對港府災後處理的關注。保安局局長鄧炳強4日去信WSJ，信中指出，香港當前最首要的任務是為受災人士提供經濟、住宿、心理輔導等支援，而WSJ文章卻完全未提及。

大公報報導，鄧炳強又指，雖然火災起因尚待確定，但調查工作正在進行中，執法部門已展開行動，警方以涉嫌「誤殺」拘捕15名涉案人員，而廉政公署亦在調查過程中拘捕12人。另外，政府宣布成立由法官主持的獨立委員會，成員將包括有經驗的專業人士，並可要求包括擁有調查權力的政府部門協助委員會高效工作，全方位審視事件。此舉將有助於克服任何既得利益者（可能製造）的障礙，追究責任，同時改革樓宇建造相關制度，防止未來再次發生類似悲劇。

鄧炳強重申，執法機構一旦發現罪行，無論其性質如何，都將依法處理。保安局絕不姑息任何罪行，尤其是趁機利用當前災難的犯罪。

他在信中說，香港社會正處於悲痛之中，每個人都應團結一致，支持受災居民，找出不足之處，並盡一切努力防止悲劇的再次發生。任何試圖破壞香港災後工作的行為，都將受到嚴肅處理。他並稱華爾街日報刊登失實社評文章，無端詆毀香港的救災工作，帶有極大偏見。