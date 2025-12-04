我的頻道

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

港大火增至159死 警鐘承辦商6被捕 全港維修棚網限3天拆除

香港新聞組／香港4日電
香港大埔宏福苑大火中唯一未被波及的宏志閣，3日早上在港府安排下，居民陸續返回家中收拾個人物品。每戶可以返回大廈一次，限兩人同時上樓，逗留最多1個半小時；圖為宏志閣居民在政府人員協助下回家取回個人物品。（中通社）
香港大埔宏福苑大火中唯一未被波及的宏志閣，3日早上在港府安排下，居民陸續返回家中收拾個人物品。每戶可以返回大廈一次，限兩人同時上樓，逗留最多1個半小時；圖為宏志閣居民在政府人員協助下回家取回個人物品。（中通社）

香港警方3日宣布完成宏福苑全部7幢起火大廈的搜索，再尋獲多3具遺體，令死亡人數增至159人，年齡最小1歲最高齡97歲，其中140具遺體已由家屬確認身分，另外19具遺體仍有待確認。目前有31人仍然失聯，較早前錄得的79名傷者，當中42人已出現，37人仍留院，其中4人危殆、9人嚴重，餘下24人情況穩定。

大公、文匯報報導，大埔宏福苑火災令全城關注棚網安全，港府最新發現，柴灣峰華邨、炮台山富澤花園維修使用的棚網報告涉造假，警方重案組接手調查，不排除有更多類似個案。為從嚴處理棚網安全問題，發展局宣布，全港正進行大維修工程的樓宇棚網，須在三天內，即6日或之前全部拆除，涉及約200多幢公私營樓宇和港府大樓，屋宇署將於下周出台全新作業守則，要求所有棚網物料送到工地時就地採樣，經指定檢測所檢驗確定合格才可上架。

近日網上流傳大廈走廊等公共地方的影片，可見最初由宏昌閣低層的外牆棚架圍網起火，片中有街坊大叫：「火警」，濃煙8分鐘已迅速瀰漫整條走廊，期間有居民埋怨火警鐘未響起，另有片段可見當日宏建閣的居民用硬物敲打火警鐘，但警鐘依然沒有響起。事後消防證實屋苑8幢樓宇的消防系統無法有效操作。

警方3日公布，共拘捕6名消防裝置承辦商，涉嫌向消防處作出虛假陳述稱工程期間不會關上消防警鐘。

另據本報系聯合報報導，香港傳統習俗的「頭七」已過，在宏福苑唯一未受大火波及宏志閣，香港當局開放居民返回家中取物，大批義載計程車以及旅遊巴前往接載居民。

發生5級大火災的宏福苑，8幢大廈中唯有宏志閣未捲入大火，當局放開此幢居民，在早上9點至晚上9點，經登記後返回家中取回個人物品，現場有港府應急隊協助，當局批准每家兩人上樓，只可逗留1個半小時，居民要排隊逐個乘電梯上樓，全程要由兩名社工和義工陪同。

港府已向逾1900戶宏福苑居民派發1萬港元（港幣，下同，約1284.7美元）應急補助金，港府還向每戶受影響家庭發放的5萬港元生活津貼，已處理104個家庭，並已開始派發。香港保監局協助保險公司，清理出受災居民相關保單逾8000張。

港府 宏福苑 香港

