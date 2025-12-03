李家超：12.7立會如期投票 選舉救災並行 剩下8場論壇復辦

香港大埔宏福苑五級火已造成156人死亡，12月2日是遇難者「頭七」，現場有家屬路祭，超度亡靈、撫慰生者。（中通社）

香港 特首李家超以對憲制秩序和法治精神的遵守和尊重為由，宣布香港立法會選舉如期在12月7日舉行。李家超指出，如期選舉是對社會穩定的維護，更是對大埔宏福苑 災後重建工作的有力支撐，讓新一屆議員盡早履職，才能夠更快、更有效推進包括災後善後支援、復原重建以及涉及的法律檢討和改革等。香港建制派最大政黨民建聯也支持如期選舉。

針對大火案，李家超要求調查到底。他表示香港將成立由法官主持的獨立委員會調查，港府 並將繼續跟進宏福苑火災約30名失聯人員搜索。

李家超認為很多工作都需要經過立法會審議，批准撥款和制定法律才可落實，新當選的立法會議員，在經歷一場重大的悲痛下進入議會，對他們來說是一次深刻的使命啟示，政府將與新一屆立法會帶著相同理念和改革意向，立即投入工作，讓新當選的議員盡快就任，讓他們和政府攜手以修法和撥款，實踐制度改革。

這一屆香港立法會主席梁君彥說，支持如期舉行立法會換屆選舉，期望讓新一屆議員盡早履職，與政府妥善推進援助宏福苑火災災民和重建復原等工作。他也稱今次火災有海量災後工作要處理，法律制定、政策檢討和撥款等都需要立法會高效審議。

香港建制派最大政黨民建聯發聲明支持如期選舉，將按照適當方式恢復選舉工作，以避免立法會出現真空期；還稱過去一段時間網上輿論對民建聯的「一系列抹黑」屬失實指控及有組織打擊該黨選情，現時選情告急。

大公、文匯報報導，政務司司長陳國基聯表示，「立法會選舉和幫助災民是雙軌並行，並不會因為選立法會而拖慢政府對災民的幫助工作，這是絕對不會的。」人手方面亦一樣，「選舉事務處和選舉管理委員會每方面都有一套人手去做，所以人手方面是絕對足夠，相信救災工作並不會影響選舉，選舉工作亦都不會影響到救災。」

陳國基表示，餘下8場選舉論壇將於今起恢復舉行，每日4場，內容會適當加入候選人對大埔宏福苑的救災支援意見。

因應火災情況，政府將不會在本周六舉辦原定的選舉繽紛日，包括嘉年華、同樂日、綜合晚會等將會取消，只保留資訊性活動，譬如巡迴展覽。