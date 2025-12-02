12.7擬如期選 港政界：不讓災難政治化 立會真空期不利發展

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 立法會12月7日換屆選舉臨近，香港政壇傳出立法會選舉可望如期舉行，且已有候選人收到提示，指3或4日可恢復選舉，香港立法會議員選舉將於7日投票 。多名政界人士相信，只要港府 安排人手得宜，同步進行救災善後工作與選舉並不矛盾，相信新一屆立法會議員如期上任後可齊心協力協助市民重建家園。

多名政界人士指出，若一旦立法會因延遲選舉出現「真空期」，一些關乎香港發展的重大決策可能無法及時做出，會給香港的社會穩定與經濟發展帶來諸多不確定性。

大公報報導，港區全國人大代表林至穎強調，盡快產生立法會將更有利於港府集中精力災後重建工作的長遠開展。港府應對災情的緊急撥款，也需要新一屆立法會通過，以助災民。根據《立法會條例》，選舉最多可押後14日，但僅限於極端天氣、騷亂或其他危害公眾安全的事故。若要推遲更久，程序會非常複雜，而且這樣做會導致立法會出現更長的「真空期」，反而不利於災後重建工作的持續跟進和法律審議。

此外，選舉如期舉行能避免不必要的政治風險，不給別有用心的人和外部勢力提供時間將災難政治化，用以抹黑香港和打擊港府的管治威信。

全國政協委員林曉輝認為，一旦立法會因延遲選舉出現「真空期」，一些關乎香港發展的重大決策可能無法及時做出，港府的施政可能缺乏有效的支持與監督。香港作為一個國際化大都市，其穩定與發展不僅關係到每一位市民的切身利益，也影響整個地區的繁榮與穩定。

立法會議員梁熙表示，港府全力應對火災，以及在災後有序展開善後工作，為安定災民盡了很大的努力，加上商界及市民為他們送上物資及關心，都體現出一方有難八方支援的患難之情。當前香港社會除了要團結一致進行救災工作外，同時亦要做好即將到來的選舉工作，以便新一屆議會按時上任，繼續在議會支援港府的工作。相信港府的團隊有足夠的能力同時做好這兩方面的工作。

立法會議員容海恩表示，面對嚴重災情，市民心情沉重可以理解；然而，在救援情況與進展持續的前提下，按原定時間舉行選舉屬必要一步。她解釋，未來行政與立法需緊密合作，掌握市民需要，支援受影響家庭，特別是精神健康、學生復課安排等方面均急需支援。她相信如期選舉有助讓立法會於1月按時展開工作，無論是推進立法還是監督港府，均可齊心協力協助市民重建家園。