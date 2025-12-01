香港大火 總警司哽咽：部分遺體已化成灰 恐難將所有失聯者帶出

香港警方災難遇害者辨認組、鑒證科等人員，仍積極在大埔宏福苑火災現場進行案件搜證、現場搜索、遺體辨認及登記等工作。（中新社）

香港 大埔宏福苑 火災死亡人數已攀升至151人，但仍有30多人失聯，目前搜救工作還在進行中。香港警務處新界北總區指揮官林敏嫻在昨日記者會談及事故現場發現的部分遺體殘缺不全，甚至已「燒成灰燼」時，一度哽咽到無法言語。

香港文匯報報導，香港警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢在同一場記者會上也雙眼通紅、聲音顫抖說：「所以最後都唔排除……最後都未必能夠……將……所有（聲音已經沙啞）……失聯的人士……帶返出嚟。」（所以最後也不排除……最後也未必能夠……把……所有……失聯的人員……帶出來）

林敏嫻表示，第一線人員需要在極度惡劣的環境中，長時間保持高度集中仔細搜尋遺體，目的只有一個，就是希望盡量尋回遺體，或尋獲能辨識死者身分的物品，「令到佢哋有返個名字，能夠畀屋企人向佢哋作最後道別。」（讓他們重新被確認身分，使家屬能向他們進行最後的告別）