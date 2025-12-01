香江有難八方支援 各界捐款總額近3.8億美元

我的頻道

香港新聞組／香港1日電
義工11月30日在香港大埔廣福休憩處舉牌提供免費擁抱，提供心理疏導。（新華社）
義工11月30日在香港大埔廣福休憩處舉牌提供免費擁抱，提供心理疏導。（新華社）

香港大埔宏福苑五級大火牽動全港、全國人民的心。面對這場突如其來的災難，中央港澳辦早前協調廣東省為火災救災工作提供協助及支持。

文匯報報導，港府、社會各界，還有無數內地同胞迅速行動，用源源不斷的應急裝備物資、一筆筆捐款等實際行動凝聚起「一方有難，八方支援」的暖流。據不完整的統計，短短數天來自香港及內地企業、機構和社會各界的捐款總額近30億元（港幣，下同，約3.8億美元），當中單是有內地背景的企業捐款金額已至少逾12億元。

火災發生後，港府率先成立大埔宏福苑援助基金，投入3億元作為起動資金至昨日獲9億元民間捐款；來自香港及內地社會各界、機構的捐款不斷增加，香港賽馬會透過賽馬會緊急援助基金提供1億元緊急援助金，11月30日舉行的閉門賽馬7020萬元收益亦悉數捐出；港鐵公司除捐款外亦為受災居民提供八達通資助。

與此同時，全國各地的愛心捐款與應急物資馳援香港，一眾央企、內地大型企業以及駐港中資企業和機構展現強而有力的社會責任與擔當，馬雲公益基金會捐出3000萬元。AlipayHK亦新設捐款通道，民眾可於AlipayHK首頁進入捐款專區快速進行捐贈。截至11月30日午，已有42萬人次透過AlipayHK捐獻，善款總額逾1.8億元。

在貴州榕江村超球場，當地群眾排起長隊為大埔火災受災居民捐款，95歲的楊留香奶奶在家人陪伴下來到現場，將飽含心意的50元人民幣投入捐款箱，「榕江6月遭了水災，全國各地都來幫我們。我們錢不多，但也要盡點心意幫助香港同胞。」還有內地網友留言：「香港有事就是我們有事。」「汶川的恩情我們永遠記得，我們是一家人，這次輪到我們幫忙了。」

香港 港府 宏福苑

