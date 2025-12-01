港人發起究責連署 傳1人涉煽動被捕 騙徒扮義工騙個資

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港宏福苑 大火造成重大傷亡，有香港市民於網上成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起連署，提出追究監管失職等4點訴求，港媒指出，其中1名發起人傳出11月29日已遭香港警方以涉嫌煽動為由拘捕。

大埔宏福苑火災關注組連署提出4點訴求，包括：持續支援受災居民，確保妥善安置；成立獨立調查委員會，全面徹查潛在利益輸送；重新審視工程監管制度，拒絕祭旗（找人扛責）了事；全力追究監管疏忽、問責政府官員。

港媒引述消息指，其中1名連署發起人涉嫌藉宏福苑火災意圖煽動，11月29日被警方國安處拘捕。警方回覆查詢時表示，警方採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。

香港01報導，網路上的相關連署已停止，大埔宏福苑火災關注組的社群媒體已關閉；連署至完結前，已有逾萬個簽署。

北京駐港國安公署發言人稱，堅定支持港府 依法嚴懲反中亂港分子「以災亂港」行徑，並呼籲市民警惕一些人打著「為民請願」旗號，挑動對抗撕裂社會。並稱這些人罔顧事實，散播假消息，惡意攻擊港府救援工作，煽動對特首和港府的怨恨。

該發言人又稱，港府在救災同時，有關部門及時澄清事實真相，調查制止別有用心者藉災生事。堅決懲治危害國安行為和活動，堅決反制任何外部勢力的插手干預。

另據南華早報報導，知情消息人士指，香港警方國安處訊問了1名男子，這名男子是要求調查宏福苑大火的網路簽名連署發起人之一，他被帶至警局接受問話。但未說明他是否和遭到警方拘捕的連署發起者為同一人。

法廣引述網上言論稱，「北京現在像對待內地（大陸）一樣對待香港了，不許質疑政府」。

另據文匯報報導，面對大批災民喪失至親，家園盡毀，竟有騙徒趁此災難時刻混水摸魚謀發災難財。有在事件中痛失家園的宏福苑居民連日來收到多通可疑電話，對方自稱是義工，以協助申請援助金為由，企圖騙取其個人資料；亦有騙徒利用慈善機構名義發出籌款的釣魚短訊，行為如同在災民傷口撒鹽，令人髮指。