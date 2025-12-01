我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

港人發起究責連署 傳1人涉煽動被捕 騙徒扮義工騙個資

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港宏福苑大火造成重大傷亡，有香港市民於網上成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起連署，提出追究監管失職等4點訴求，港媒指出，其中1名發起人傳出11月29日已遭香港警方以涉嫌煽動為由拘捕。

大埔宏福苑火災關注組連署提出4點訴求，包括：持續支援受災居民，確保妥善安置；成立獨立調查委員會，全面徹查潛在利益輸送；重新審視工程監管制度，拒絕祭旗（找人扛責）了事；全力追究監管疏忽、問責政府官員。

港媒引述消息指，其中1名連署發起人涉嫌藉宏福苑火災意圖煽動，11月29日被警方國安處拘捕。警方回覆查詢時表示，警方採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。

香港01報導，網路上的相關連署已停止，大埔宏福苑火災關注組的社群媒體已關閉；連署至完結前，已有逾萬個簽署。

北京駐港國安公署發言人稱，堅定支持港府依法嚴懲反中亂港分子「以災亂港」行徑，並呼籲市民警惕一些人打著「為民請願」旗號，挑動對抗撕裂社會。並稱這些人罔顧事實，散播假消息，惡意攻擊港府救援工作，煽動對特首和港府的怨恨。

該發言人又稱，港府在救災同時，有關部門及時澄清事實真相，調查制止別有用心者藉災生事。堅決懲治危害國安行為和活動，堅決反制任何外部勢力的插手干預。

另據南華早報報導，知情消息人士指，香港警方國安處訊問了1名男子，這名男子是要求調查宏福苑大火的網路簽名連署發起人之一，他被帶至警局接受問話。但未說明他是否和遭到警方拘捕的連署發起者為同一人。

法廣引述網上言論稱，「北京現在像對待內地（大陸）一樣對待香港了，不許質疑政府」。

另據文匯報報導，面對大批災民喪失至親，家園盡毀，竟有騙徒趁此災難時刻混水摸魚謀發災難財。有在事件中痛失家園的宏福苑居民連日來收到多通可疑電話，對方自稱是義工，以協助申請援助金為由，企圖騙取其個人資料；亦有騙徒利用慈善機構名義發出籌款的釣魚短訊，行為如同在災民傷口撒鹽，令人髮指。

宏福苑 香港 港府

上一則

5歲女南京遊樂園遭電擊進ICU 園方允賠償 卻反悔稱破產

下一則

國考登場／首打破35歲門檻 報考人數創新高 錄取率僅1%

延伸閱讀

大火後加強維穩 傳港警以「借火煽動」之名再捕2人

大火後加強維穩 傳港警以「借火煽動」之名再捕2人
香港宏福苑惡火奪命 過去一年頻繁發現消防隱患

香港宏福苑惡火奪命 過去一年頻繁發現消防隱患
香港大火 中國製防護網查不到檢測報告引質疑

香港大火 中國製防護網查不到檢測報告引質疑
港男連署要求追究大火責任 遭以「煽動罪」逮捕

港男連署要求追究大火責任 遭以「煽動罪」逮捕

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企