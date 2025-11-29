我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美前官員：台軍費朝5%邁進合理 採購訓練同樣關鍵

華府槍擊前1日 另1名受庇護阿富汗男威脅放炸彈被捕

香港大火／印傭聞到燒焦味：我說失火雇主不信

中央社／香港29日綜合外電報導
11月29日，香港警方表示，被列入大埔宏福苑火災失蹤名單的人士中，已確認144人情況安全。(中通社)
11月29日，香港警方表示，被列入大埔宏福苑火災失蹤名單的人士中，已確認144人情況安全。(中通社)

香港新界大埔宏福苑社區26日發生1948年以來香港死亡人數最多的火災，已知有128人罹難，仍有200人失聯，當中包括多為女性的香港外籍家庭傭工，她們的貢獻和處境因此受到注意。

路透報導，香港共有約36萬8000名外籍幫傭，大多來自菲律賓和印尼等低收入亞洲國家，且常與雇主同住在狹窄空間。她們協助做飯打掃及照顧老幼，許多人每月薪資僅港幣5000元。

宏福苑所有8棟樓當中僅1棟未失火。印尼政府今天表示，已有6名印尼公民死於這場火災；菲律賓政府則說，有1名菲律賓公民傷勢嚴重，另有1公民失蹤，還有28名疑似住在這座社區的菲律賓人下落不明。

在宏福苑幫傭的49歲印尼女子菲塔（Fita）描述火災時混亂情況，她說當她聽到警鈴聲大作、見到碎片飛散及聞到燒焦味後，告訴雇主發生火災，但對方不相信；等她走到外面見到2棟大樓陷入火海，她再次催促雇主「必須立刻下樓」。

菲塔事後回憶：「那很可怕，我想要哭，因為我看到很多人不知所措。」她與雇主最後順利逃出，目前暫住在臨時安置所。她為仍然失聯的人祈禱，並試著聯絡上其他在宏福苑幫傭的友人。

才到香港工作僅幾天的28歲菲律賓籍幫傭艾卡拉茲（Rhodora Alcaraz）也遭遇宏福苑大火，當時驚慌的她透過臉書（Facebook） 傳送語音訊息給人在菲律賓的姊妹羅瑞托（Raychelle Loreto），其中一段訊息中她啜泣著說：「我感覺非常虛弱，我不能呼吸。」

羅瑞托告訴路透，受傷的艾卡拉茲在被消防員救出前，用濕毯抱著雇主的3個月大嬰孩在瀰漫濃煙的屋內受困了數小時。

一些逃出宏福苑的外籍幫傭說，他們雖然仍想辦法繼續工作協助雇主，但面臨無法入睡及心理創傷等情況，且擔心未來何去何從。

1位婉拒身分曝光的香港社工表示，外籍幫傭「是香港經濟的骨幹，卻沒有發聲機會。因此我們正在盡力找到他們，確保他們安好」。

仲介業者則說，他們希望港府提供的宏福苑災民救助金能擴及外籍幫傭，並對在這場大火中遺失護照和證件的移工提供協助。

香港民政事務總署11月29日起至12月1日，於香港港18區設置弔唁處，讓市民簽署...
香港民政事務總署11月29日起至12月1日，於香港港18區設置弔唁處，讓市民簽署弔唁冊，以表達對大埔宏福苑火災罹難者的悼念。(中通社)

宏福苑 香港 印尼

上一則

香港大火後 中國下令排查高層建築隱患、禁用竹架工藝

延伸閱讀

香港大火後 中國下令排查高層建築隱患、禁用竹架工藝

香港大火後 中國下令排查高層建築隱患、禁用竹架工藝
中國官媒宣傳「叉燒」影片 網友扯香港大火遭撻伐秒刪

中國官媒宣傳「叉燒」影片 網友扯香港大火遭撻伐秒刪
港全城哀悼 公務員協會鮑魚宴引反彈

港全城哀悼 公務員協會鮑魚宴引反彈
香港大火 中多地重申嚴禁竹木等易燃材料搭外牆作業面

香港大火 中多地重申嚴禁竹木等易燃材料搭外牆作業面

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14

超人氣

更多 >
腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老
香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文
想讓馬鈴薯泥更綿密別用水煮 改加這1物更絲滑

想讓馬鈴薯泥更綿密別用水煮 改加這1物更絲滑
李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮
55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂

55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂