為優先登機、好座位 機場輪椅服務被濫用9成有假

紐時：川普將移民與犯罪、經濟困境畫等號

中國官媒宣傳「叉燒」影片 有網友扯香港大火遭撻伐秒刪

記者林宸誼／即時報導
香港大埔宏福苑26日發生5級大火，造成逾百人罹難，中國官媒「人民網」28日凌晨在B站發布「今晚吃叉燒」影片，影片是一系列「睡了嗎？今晚吃…」的其中一部，內容只是普通的美食介紹，但卻引發不少惡毒網友惡意聯想到香港大火。影片在很短時間內遭刪除。（圖／取自X平台）
香港大埔宏福苑26日發生5級大火，造成逾百人罹難，中國官媒「人民網」28日凌晨在B站發布「今晚吃叉燒」影片，影片是一系列「睡了嗎？今晚吃…」的其中一部，內容只是普通的美食介紹，但卻引發不少惡毒網友惡意聯想到香港大火。影片在很短時間內遭刪除。（圖／取自X平台）

香港大埔宏福苑26日發生5級大火，造成逾百人罹難，正值救援與善後全力進行之際，中國官媒「人民網」卻被網友發現，於28日凌晨在B站發布「今晚吃叉燒」影片，影片是一系列「睡了嗎？今晚吃…」的其中一部，內容只是普通的美食介紹，但卻引發不少惡毒的中國網友，惡意聯想到香港大火。影片在很短時間內遭刪除，但截圖及留言已在網路擴散，批評聲浪不斷。

「人民網」28日凌晨在影音平台Bilibili發布一則影音「睡了嗎？今晚吃叉燒飯，看看又不長肉！晚安」影片，許多網友竟還以極戲謔語氣留言：「大埔不是有現成的嗎」「可惜火太大，港式叉燒焦了」「懂你意思」等字眼，引發更多反彈。

其他看不下去的中國網友，則將截圖及留言分享到微博，質疑此舉「不尊重死難者」「毫無基本人性」。微博上出現批評聲浪：「人民網以及下面的評論真的不是人，反港反成這樣」「冷血到這種程度？」「非常惡劣」「反港反成這樣？」「怎麼會有人在悲劇面前開玩笑？」

也有網友解釋，「官方發這個影片，本意是近期叉燒確立了官方的英文名：char siu，是廣東話譯名。就一個正常的宣傳視頻，有半個字提到香港？壞的是評論區底下帶節奏引戰的人」、「這個帳號最近都在日更中國各地的美食，只是時間有問題」。

隨著討論升溫，影片疑似被迅速下架，搜尋「人民網」在bilibili的相關內容，目前已無法看到原始影片。

香港 宏福苑

少年26刀刺死14歲女同學 兇手判無期「未說動機」

