我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港大火增至128死 2維修工程顧問公司董事被拘捕

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

香港大火增至128死 2維修工程顧問公司董事被拘捕

記者廖士鋒／即時報導
在宏福苑大火案導致多人死傷後，香港廉政公署28日拘捕2名工程顧問公司董事。（中通社）
在宏福苑大火案導致多人死傷後，香港廉政公署28日拘捕2名工程顧問公司董事。（中通社）

香港26日發生於大埔宏福苑的五級大火，已導致128人死亡、79人受傷，香港警方27日拘捕3人後，28日香港廉政公署再度拘捕負責監督巨集福苑維修的工程顧問公司2名董事。

27日香港廉政公署即發出聲明，就大埔宏福苑大維修工程懷疑涉及貪污展開調查，廉政公署也向大埔宏福苑火災遇難者致以深切哀悼，並向遇難者家屬、傷者及受災者表示慰問。

由於事件涉及重大公眾利益，廉署成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。

香港警方27日已拘捕3人，他們為工程公司負責人，包括2名董事、1名工程顧問。香港廉政公署28日進一步拘捕負責監督宏福苑維修的工程顧問公司2名董事。

根據香港大公文匯網引述消息稱，廉署28日拘捕負責監督宏福苑修葺的工程顧問公司鴻毅建築師有限公司的兩名董事，早上11時許，廉署人員先後押解2人返回九龍灣辦公室搜證。現場所見，被捕董事由廉署職員陪同進入公司，逗留約30分鐘後離開，廉署職員亦帶走多箱證物。根據公司註冊資料，鴻毅建築師有限公司有兩名董事，為吳躍和黃俠然。

這是繼香港警方昨日以「誤殺」罪拘捕3名工程公司董事及工程顧問後，執法部門第二波拘捕行動。

香港 宏福苑

上一則

中媒：川習通話提及「軍國主義」 近10年首見 劍指日本

延伸閱讀

香港惡火 SM捐百萬港幣 濱崎步上海開唱不做這些事

香港惡火 SM捐百萬港幣 濱崎步上海開唱不做這些事
香港大火／選舉在即…惡火燒出「政治抑鬱」 考驗李家超

香港大火／選舉在即…惡火燒出「政治抑鬱」 考驗李家超
香港大火／韓紅率先捐千萬人民幣 劉德華等藝人表哀悼

香港大火／韓紅率先捐千萬人民幣 劉德華等藝人表哀悼
香港大火為何如此嚴重？違規物料、煙囪效應、天氣…都助長火勢

香港大火為何如此嚴重？違規物料、煙囪效應、天氣…都助長火勢

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41

超人氣

更多 >
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險
川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利