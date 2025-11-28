香港大火／防政治怒火往上燒 考驗北京治港手腕

福宏苑大火後，安置上千災後住戶，成為極大挑戰。圖為志工27日為災民提供分發衣被食物。(美聯社)

香港 新界大埔宏福苑 7 棟大樓沖天大火，迄今造成至少已94人死亡，近300人失聯且恐亦凶多吉少，這場大災難震驚全球。路透駐北京及駐香港記者連線報導此次大災難時，認為是對北京治理香港手腕的一大考驗。

自香港2019年爆發反送中 暴亂後，北京對香港的態度從「港人治港」變成「愛國者治港」，駐港「中聯辦」高調參與香港事務，大火發生之際正值12月7日香港新一屆立法會選舉前夕。

這屆參選者的都是全新面孔，所有從1997年回歸前後至今的政治人物都不再參加，可以想見是全新打造的立法會。

專長研究港澳政治的資深政治學家盧兆興對路透表示，這場香港空前大火災，將使北京非常重視兩個問題，第一是特區政府將如何處理這場悲劇？第二是香港市民會否改變對政府的看法？

他指出，特區政府在維護國家安全方面做得很好，然而國家安全其實也包含人身安全。

災難還在蔓延時，特區與北京當局已迅速採取行動，中國國家主席習近平也下達指令全力救援，表明他們高度重視這場悲劇。香港警方也即時拘捕負責宏福苑翻修工程的建築公司負責人。

不少分析指出，香港長期以來的高昂房價是不少問題的根源及導火線，儘管當局加強政治及國家安全管控，但這場慘劇或會加劇民眾對當局的不滿。

香港的高密度密集住宅環境，人們像沙丁魚罐頭一樣擠在近在咫尺的樓宇內，火災隱患早已存在，可是居住環境的改善始終遭忽略甚至壓抑，今次災難的發生，不少人認為是建築公司的疏忽以及削減成本所致。

然而有分析認為，特區政府與北京目前最擔心、以及必須要做的就是防止公眾的憤怒從建築公司蔓延到政府。

香港特首李家超在火災發生後不久，已表明一定會由法官展開全面獨立調查，同時迅速逮捕建築公司3名負責人，或許就是將民眾的怒火目標局限在建築公司方面。

本身是親北京工聯會副理事長的香港建造業總工會理事長周思傑，認為目前需要認真檢討整個行業的消防安全以及工地安全管理，包括政府的監管，同樣是把問題鎖定在行業裡。