香港大火為何如此嚴重？違規物料、煙囪效應、天氣…都助長火勢

香港特派員李春／香港報導
位於香港新界地區的宏福苑大廈連燒24小時，27日仍可見大樓在冒黑墨煙，餘火未熄。(美聯社)
香港新界大埔區宏福苑災情嚴重列最高級別的五級，此次大火發生在高密度的高層住宅樓宇，救火和救援行動難度極大；且火勢迅速蔓延，綜合初步調查和專業界人士意見，今次火災有「三大殺手」。

第一大殺手公認是大廈維修工程。用了不合規的物料，維修工程公司成了元凶，香港大廈維修工程需要搭棚，傳統方法是用竹枝搭成棚架，現在環保又要求安裝外牆保護網、防水帆布和塑膠布，這次懷疑這些物料均不符防火標準，還發現大廈每層電梯大堂的窗外，都有發泡膠包封。由於棚架先起火，消防員救援過程中發現起火大廈外牆的保護網、保護膜，以及防水的帆布與塑膠布，受火後的蔓延程度比合規格的物料遠為猛烈、蔓延得更快，情況「不尋常」。

宏福苑是香港房屋委員會的屋苑，當局指宏福苑是已出售的居屋，工程由屋苑業主立案法團負責聘請的註冊承建商「宏業建築工程有限公司」進行。而港府屋宇署稱，一向就棚架搭建及所採用的保護幕、保護網、防水油布或塑膠帆布等物料，實施嚴格阻燃特性要求。署方上月已向所有註冊建築專業人士及註冊承建商發出通告函件，再三提醒他們檢視及確保負責的建築工程的保護網等符合認可標準的阻燃性能。這些當然被指是馬後炮。

第二大殺手是煙囪效應。建於80年代初的香港宏福苑，屬十字型樓宇設計，在廁所與廚房外設槽式通風天井，但有火警時就與電梯槽一樣成了巨大的煙囪，令火勢迅速向上拔升，帶來高溫高熱，加大人員傷亡。

第三大殺手是天氣。香港天文台說，香港近日正受東北季風影響，沿岸天氣乾燥，風勢頗大。火隨風走，樓高風大，四無遮擋，讓火勢一發不可收拾。

香港 宏福苑 港府

