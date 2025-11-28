好想再牽手…港37歲殉職消防員 原訂下月迎娶交往10年女友

殉職消防員何偉豪，生前不時在社群分享與女友的生活點滴。（取材自Instagram）

香港宏福苑 大廈26日下午發生嚴重高樓大火，一名參與救援的消防員不幸殉職，消息震撼全港。37歲消防員何偉豪在火場執勤時失聯，救出時已重度燒傷，送醫後仍宣告不治。外媒報導稱，何偉豪有一個交往長達10年的女友，兩人原定12月將結婚，不料如今天人永隔。

綜合港媒報導，何偉豪任職消防員9年，26日下午3時1分抵達現場後，立即在地面樓層展開救援，但約30分鐘後與隊伍失去聯繫。消防人員隨即展開搜索，並於下午4時1分在宏昌樓升降機對開空地尋獲他。當時他臉部嚴重燒傷、失去意識，緊急送醫後於下午4時45分宣告不治。家屬27日早約10時到富山殮房認屍。

據韓媒報導，何偉豪原訂12月與交往10年的女友結婚，噩耗傳出後引發外界更深切惋惜。他在加入消防隊前，曾任職香港警隊精銳單位「機場特警」，因身材高大曾被同僚暱稱為「大隻豪」。

消防同袍在社群平台上接連發文悼念，寫下「該換班了，好好休息吧」，表達無限哀思。香港消防處也將官網與社群帳號轉為黑白，以示哀悼。

何偉豪女友27日在社交平台發文悼念，形容「你是我的驕傲」，自言無法接受男友殉職，又稱「我好想好想可以再拖住你隻手」。何偉業是屯門聖公會聖西門呂明才中學的畢業生，校方27日形容他在學時是「正面和陽光少年」，積極參與校內運動。部分同窗26日亦趕去醫院見他最後一面。

多名網民湧入何偉豪的Instagram平台留言哀悼，有人對他在婚禮前殉職倍感難過，「一路走好英雄」、「香港人向你致敬」、「一路好走下輩子做個無憂無慮幸福的人。」

南華早報報導，香港特首李家超稍早表示，他對宏福苑大廈這起大型火警深感震驚，火勢造成多人死傷，其中一名消防員在執勤時不幸殉職。他對此深表痛惜，並向罹難者家屬與受傷居民致上誠摯慰問。

香港保安局局長鄧炳強也對何偉豪的殉職表達「深感悲痛與心碎」，並向遺屬致以慰問。