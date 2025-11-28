我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

好想再牽手…港37歲殉職消防員 原訂下月迎娶交往10年女友

香港新聞組／香港28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
殉職消防員何偉豪，生前不時在社群分享與女友的生活點滴。（取材自Instagram）
殉職消防員何偉豪，生前不時在社群分享與女友的生活點滴。（取材自Instagram）

香港宏福苑大廈26日下午發生嚴重高樓大火，一名參與救援的消防員不幸殉職，消息震撼全港。37歲消防員何偉豪在火場執勤時失聯，救出時已重度燒傷，送醫後仍宣告不治。外媒報導稱，何偉豪有一個交往長達10年的女友，兩人原定12月將結婚，不料如今天人永隔。

綜合港媒報導，何偉豪任職消防員9年，26日下午3時1分抵達現場後，立即在地面樓層展開救援，但約30分鐘後與隊伍失去聯繫。消防人員隨即展開搜索，並於下午4時1分在宏昌樓升降機對開空地尋獲他。當時他臉部嚴重燒傷、失去意識，緊急送醫後於下午4時45分宣告不治。家屬27日早約10時到富山殮房認屍。

據韓媒報導，何偉豪原訂12月與交往10年的女友結婚，噩耗傳出後引發外界更深切惋惜。他在加入消防隊前，曾任職香港警隊精銳單位「機場特警」，因身材高大曾被同僚暱稱為「大隻豪」。

消防同袍在社群平台上接連發文悼念，寫下「該換班了，好好休息吧」，表達無限哀思。香港消防處也將官網與社群帳號轉為黑白，以示哀悼。

何偉豪女友27日在社交平台發文悼念，形容「你是我的驕傲」，自言無法接受男友殉職，又稱「我好想好想可以再拖住你隻手」。何偉業是屯門聖公會聖西門呂明才中學的畢業生，校方27日形容他在學時是「正面和陽光少年」，積極參與校內運動。部分同窗26日亦趕去醫院見他最後一面。

多名網民湧入何偉豪的Instagram平台留言哀悼，有人對他在婚禮前殉職倍感難過，「一路走好英雄」、「香港人向你致敬」、「一路好走下輩子做個無憂無慮幸福的人。」

南華早報報導，香港特首李家超稍早表示，他對宏福苑大廈這起大型火警深感震驚，火勢造成多人死傷，其中一名消防員在執勤時不幸殉職。他對此深表痛惜，並向罹難者家屬與受傷居民致上誠摯慰問。

香港保安局局長鄧炳強也對何偉豪的殉職表達「深感悲痛與心碎」，並向遺屬致以慰問。

香港 宏福苑

上一則

中發布軍控白皮書 促日本清理二戰遺留在中化武

下一則

香港宏福苑大火 50家屬看照片認屍 有哭崩有盼奇蹟出現

延伸閱讀

香港宏福苑大火震驚全球 教宗良十四世與各國領袖致哀

香港宏福苑大火震驚全球 教宗良十四世與各國領袖致哀
香港大火 韓紅率先捐千萬人民幣、張柏芝捐百萬港元

香港大火 韓紅率先捐千萬人民幣、張柏芝捐百萬港元
香港宏福苑惡火死者增至94人 現場再冒火舌消防急搶救

香港宏福苑惡火死者增至94人 現場再冒火舌消防急搶救
宏福苑住戶曝因整修不知失火 感謝管理員逐戶敲門「救命之恩」

宏福苑住戶曝因整修不知失火 感謝管理員逐戶敲門「救命之恩」

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險