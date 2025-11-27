延燒7棟大樓… 香港大火已55死 72人傷 百餘人失聯 60年最嚴重

我的頻道

香港特派員李春、記者陳宥菘／綜合報導
香港新界大埔大火，多棟大樓竹製鷹架濃煙滾滾。（路透)
香港新界大埔地區一個居屋區當地時間26日發生七連棟大樓大火，距離發生火災已過去24小時，根據香港消防處27日下午2時50分最新通報，死亡人數增加至55人，其中包含1名消防員；72人受傷，其中15人危殆，另有百餘人仍然失聯，死者多為長者。目前仍有3座大廈火勢尚未撲熄，但火勢已被控制。香港警方以涉嫌誤殺罪拘捕負責維修大廈的工程公司三名負責人。災情還可能進一步擴大。

維修工程3負責人被捕

這是香港60年來最嚴重火災，香港特區行政長官李家超召開緊急會議，中國國家主席習近平也表示哀悼。香港大公報將網站版面改為黑白以表同悲。

宏福苑8棟樓屋齡42年

一名女子在臨時避難所接受治療。（路透)
位於香港新界北區的大埔宏福苑，是一座香港房屋委員會管理的居屋屋苑，居屋在香港即居者有其屋計畫下的較廉宜的居民住宅樓宇。屋苑共有八棟樓、1,900多戶，但已經老舊，樓齡超過42年，去年宏福苑業主立案法團通過3.3億港元(約4243萬美元)大維修方案，正在維修中突起大火。

警方正在調查起火原因，但因為香港仍使用竹製鷹架(竹棚)，現場也有許多易燃物，加上風勢助長，被指是可能造成大火的原因。

多棟樓宇竹製鷹架燃起熊熊大火，濃煙滾滾。（路透)
當地時間26日下午近3時，警方及消防接報指宏昌閣外牆一個棚架首先起火，火勢沿外牆保護網及棚架燃燒，蔓延至整幢大樓，整個過程僅不到十分鐘，消防雲梯最高只升到大廈的一半高度射水救火。由於風大及起火竹棚的碎屑飄至毗鄰的大廈，令火勢蔓延屋苑七座大廈。至傍晚6時許，火勢仍未受控，消防處將大火升至最嚴重的五級火警，警方不斷擴大封鎖線。有市民情緒激動，表示正急於尋找失聯的家人，也有居民傷心痛哭，無奈感嘆「大廈維修變痛失家園」。

居民表示，裡面的住戶多數並不知道發生大火，所以造成多人失聯或失蹤。

大埔民政處開放鄰近的廣福社區會堂等至少五處作臨時庇護中心，提供食物、水及被褥等物資，馮梁結紀念中學亦開放安置疏散居民。同時還有至少六所學校宣布將於今日停課。香港新一屆立法會選舉將在12月7日投票，鑑於火災嚴重，包含民建聯、工聯會、新民黨等多個政黨也表示將暫停一切選舉拉票活動，全力支持救援善後，並對遇難者表示沉痛哀悼。

李家超表示， 現場火情已基本受控。香港保安局局長鄧炳強表示，根據現場初步調查情況分析，本次火災不排除刑事案件的可能性，目前已經交由香港警方進一步調查。

竹製鷹架延燒 蔓延7棟樓

香港大火自當地時間26日延燒至27日清晨，造成大量居民及消防員傷亡。（路透)
香港消防處表示，據初步判斷，多處雜物及竹製鷹架在火情中被點燃，並受風勢影響飄散到附近大廈，最終火勢蔓延至八棟大廈中的七棟。 消防在未受波及的大廈內部開動消防栓，並到天台加強保護，同時向鄰近大廈射水實施救援。

已知1消防員殉職

香港特區政府共出動超120輛消防車及50多輛救護車，同時，已有超過1200名消防及救護人員參與救援，已知有一名消防員殉職。

香港消防隊出動120輛消防車、50輛救護車救援，搶救受困及受傷的災民。（路透)
香港 宏福苑 投票

