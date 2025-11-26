香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港新界大埔區26日下午發生的住宅高樓大火，目前已知共造成44人不幸罹難，另有45人受傷。（路透）

據香港 電台及新華社27日6時許最新報導，香港新界大埔區26日下午發生的住宅高樓大火，死亡人數已增至44人，包括一名消防人員，另有45人受傷。香港警方凌晨以「涉嫌誤殺」拘捕負責大樓維修的工程公司三名負責人。

新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒表示，新界北總區重案組展開調查，除消防處發現建築物外牆安裝保護網、保護膜、防水帆布及塑膠布等，懷疑不符合消防標準外，警方還在現場調查期間，發現一幢未被大火波及的大樓每層電梯大廳的窗戶外都被發泡膠包封。

鍾麗詒表示，發泡膠是非常易燃物品，有機會加速火勢蔓延，不排除是導致這次火警迅速蔓延的原因。

香港警方初步調查，發生大火的香港新界大埔區「宏福苑」當時正在進行維修工程，有理由相信負責人嚴重疏忽引發這次嚴重意外。三名遭拘捕的工程公司負責人分別為公司的兩名董事及一名工程顧問，年齡介於52至68歲。

鍾麗詒表示，處理遇難者遺體工作仍在進行中，警方會聯同法醫科盡快處理及安排家屬辨認程序。她強調，警方極度重視這次大火，完成救援行動後，會與消防、政府化驗所等相關部門盡快蒐證及調查，並動員最大資源全方位調查，盡快尋找起火的原因。

對於這此重大事故，中新社報導，中共 中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室27日凌晨對外發布稱，全力支持香港特區政府應對處置火災事故。