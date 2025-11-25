李小龍85歲冥誕 港鐵展「無形之道」 呈現巨星武術精神

今年是傳奇巨星李小龍誕生85周年，港鐵聯同李小龍基金會及香港文化博物館，在香港站及中環站舉辦「李小龍誕生85周年紀念展：無形之道」。(取材自港鐵)

今年是李小龍 誕生85周年，港鐵與李小龍基金會及香港 文化博物館聯手舉辦「李小龍誕生85周年紀念展：無形之道」，選址香港站及中環站，今日起以多媒體互動、珍貴影像與經典哲學，呈現一代巨星的武術精神與人生思考。

香港01報導，「李小龍誕生85周年紀念展：無形之道」11月25日起至12月8日在香港站及中環站同步舉行，兩個展區分別以動態互動及歷史影像切入，帶領公眾探索李小龍在電影、武術、哲學與藝術上的深厚底蘊。港鐵指出，希望讓乘客在日常旅程中，也能遇上一段文化體驗。

據報導，香港站展區設於「港鐵藝術舞臺」，以動態裝置及沉浸式體驗還原李小龍經典武者姿態，並以其著名哲學語句為靈感，呈現其貫通東西的獨特思維。展期內，港鐵亦會派發限量版「一票藏龍」紀念卡，一套四款，以李小龍金句設計，預料將成為收藏焦點。

中環站展區則位於J出口「港鐵．藝術」展廊，展出大量珍貴照片、劇照及電影海報，並以「穿梭港鐵：串連李小龍的香港足跡」為題，聚焦他在香港成長、拍攝與生活的軌跡，強調他與城市之間緊密而深厚的連繫。

李小龍基金會創辦人兼會長李香凝以視像方式致意，指很榮幸在父親成長和締造成就的城市舉行紀念展。她表示，港鐵作為連繫社區的重要平台，能讓更多市民在日常步伐中接觸李小龍的精神，從其故事中汲取勇氣、堅毅與突破界限的力量。