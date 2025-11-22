全運會成吸客機 港賽區門票熱銷17萬張、內地客破117萬人次

我的頻道

香港新聞組／香港22日電
閉幕式主題為「星辰大海」，以海天為幕，城市為景，是全運會歷史上第一次以海濱實景作為閉幕式舞台。（中通社）

第十五屆全國運動會閉幕式21日晚在廣東省深圳市前海歡樂劇場舉行，特區行政長官李家超在閉幕式上致辭表示，粵港澳三地首次共同承辦全國運動會，圓滿成功，共同譜寫大灣區融合發展新篇章。全運會期間，香港賽區門票銷量達逾17萬張，其中沙灘排球、手球、三項鐵人和劍擊都是熱門賽事，而賽事也帶動內地遊客訪港，約有117.7萬內地旅客人次經各口岸訪港。

全國運動會由粵港澳三地聯合承辦。李家超表示，廣東、香港和澳門三地同心、不負眾託，攜手呈獻了一場簡約、安全、精彩的體育盛會。運動員的非凡毅力、拚搏身影，令所有人都由衷敬佩。

李家超說，十五運會的成功，屬於每一位運動員，也屬於每一位教練員、裁判員、工作人員和志願者。十五運會雖即將落幕，體育精神卻永不散場。

香港明報報導，全運會香港賽區統籌辦表示，香港賽區售出逾17萬張門票，占可售門票的45%。獨家經營香港賽區門票的香港中旅社透露，七人欖球賽項目是最受內地客青睞的港區賽事，游泳賽事則最受北上港人歡迎。有本地旅遊業界表示，全運期間賽事場館周邊酒店入住率非常高，甚至可能「爆滿」，期內訪港內地客較去年同期多，相信與全運會有關。

香港賽區統籌辦表示，沙灘排球、手球（男子）、三項鐵人和劍擊在周末期間舉行的賽事，售票率達九成多；其他項目如場地單車及劍擊，部分平日場次亦錄得九成多售票率。香港中旅社獨家經營香港賽區全運門票，還配合賽事推出逾20款全運會旅遊產品，各產品以門票配旅遊景點為主。

報導指出，中旅社文體旅融創中心總經理楊世鑫表示，全運會吸引不少內地客買套票南下，加上今次港隊表現優異，本地客也積極購票到場「打氣」，相信帶動到本地的酒店、零售消費，各方面都遠勝預期，重申預計有約1.5萬至2.5萬名遊客透過其旅遊產品訪港。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，近兩周臨近賽事場地的市區酒店入住率非常高，甚至可能「爆滿」，全運吸引10萬人到港的預測應能達到。綜合入境處數據，11月9至21日的全運會期間，約有117.7萬內地旅客人次經各口岸訪港，較2024年同期的102.5萬多逾15萬，崔定邦認為入境人數的增加部分應歸功於全運會。

第15屆全國運動會組委會執行主任、香港特別行政區行政長官李家超在閉幕式上致辭。(新華社)

香港 澳門 灣區

