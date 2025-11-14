港智能公廁異味逾15分鐘通知清掃 水資源循環、能源自給

我的頻道

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港逾810間公廁均由食環署管理。食環署助理署長潘炳揚與該署高級衛生督察黃孝祥近日表示，為提升公廁管理，署方最新引入多項創新科技，包括消除公廁異味的空氣淨化技術、改變公廁清潔監管模式的ATP生物冷光儀，以及為公廁使用者築起一道安全防線的移動感應器等，形容香港公廁正悄悄地經歷一場「氣味及安全革命」。

大公、文匯報報導，其中，耗資逾90萬元（港幣，下同，約11.5萬美元）的生化處理汙水系統智環保貨櫃箱式廁所（即方艙廁所），擺脫了對傳統排汙網絡的依賴，實現水資源循環與能源自給，經已陸續投入使用。

潘炳揚與黃孝祥近日先後帶媒體到白石角公廁、馬料水海濱公廁及落馬洲（新田）公共運輸交匯處環保貨櫃箱式廁所，實地了解當中的科技。

其中，落馬洲（新田）公共運輸交匯處使用全港首間生化處理汙水系統環保貨櫃箱式廁所。潘炳揚指出，整個系統約耗資逾90萬元，自今年2月起開始使用，其採用的技術，正是源於在2011年比爾蓋茲基金會發起的「廁所大挑戰」中，獲得一等獎的廁所黑水處理技術。

新公廁備有太陽能供電系統，足以應付日常的耗電量，同時設有多個感應器，可通過電腦遠程監控系統，未來考慮推行至山野或偏遠地區。

現時全港有15個公廁裝上智能公廁系統，潘炳揚表示，智能公廁安裝了氣味感測器，可透過傳感器實時監測並分析所收集的氣體數據，「當偵測到異味濃度升至警報級別且持續逾15分鐘，系統會即時透過手機短訊通知負責人。」

食環署亦已於今年第一季在白石角公廁等合共4間公廁試驗應用納米臭氧氣泡技術於沖廁水。新技術會利用臭氧機，將空氣中的氧氣轉換成臭氧，並通過納米氣泡技術，可滅活99%常見細菌。

黃孝祥指，食環署與機電工程署合作，在灣仔堅拿道公廁及大埔泥涌公共運輸交匯處公廁的暢通易達廁所，測試移動傳感器。當傳感器偵測到使用者跌倒在地且靜止逾2分鐘，或坐在馬桶上逾10分鐘沒有移動，會自動發出閃燈及響起警報。

香港食環署近年多管齊下提升轄下公廁的設施、管理和衛生水平，為肯定他們的貢獻，署方近月舉辦傑出廁所事務員評選，經評審後選出6名傑出廁所事務員加以表揚，並於13日舉行本年度傑出廁所事務員頒獎禮。

