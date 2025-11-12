藝人林峯聲音導航…港鐵·尋未來展 探索6大新鐵路

「港鐵．尋未來展」的未來光影列車，由三面巨大螢幕組成，打造出270度沉浸式空間。(取材自港鐵)

港鐵於未來數年將陸續有新鐵路竣工，為讓市民一次過了解未來六大新鐵路的重點發展，將於11月15日至12月6日於九龍站港鐵展廊舉行「港鐵·尋未來展」。展覽分為四大展區，透過光影列車、互動遊戲、打卡景點及紀念寫真等多重體驗，帶領市民一覽港鐵六大重點項目。此外，港鐵還邀請藝人林峯拍攝《尋·未來記》廣告，由他聲音導航帶領觀眾了解港鐵的過去至未來。

大公、文匯報報導，港鐵表示，本次展覽旨在以輕鬆互動方式介紹六大重點新鐵路項目，包括東鐵線古洞站、屯門南延線屯門碼頭站、北部都會區鐵路等，展現未來社區的連繫與發展。首個展區「未來觀景台」以大型視覺裝置呈現新鐵路路線與沿線地標，現場特設東鐵線古洞站「心形湖」、屯門碼頭「幻愛橋」及林峯打卡位，成為焦點之一。

展覽核心展區「未來光影列車」由三面巨型熒幕構成，打造出270度沉浸式空間。參觀者在藝人林峯的聲音導航下，穿梭港鐵的過去、現在與未來，透過光影特效與聲音環境，體驗城市交通如何與社區發展緊密結合。

另一亮點「未來鐵路照相館」讓參觀者穿上港鐵工程人員服裝，於隧道施工背景前拍照留念，並可與展覽限定吉祥物「鐵仔」自拍。現場同時設有三部「扭蛋機」，集章後可換領限定版明信片，兼具收藏與趣味性。

此外，「未來尋鐵仔遊戲區」以互動螢幕設計，帶領市民與「鐵仔」一起探索鐵路小知識及新社區發展願景，寓教於樂。港鐵期望透過展覽讓更多市民了解六大新鐵路的進度與未來布局，並以更生活化的方式感受基建帶來的城市變化。