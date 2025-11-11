我的頻道

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

「HELLO！故宮」大篷車VR巡展秀文化瑰寶 4年訪160校

香港新聞組╱香港11日電
「HELLO！故宮」大篷車4年內走訪香港和內地160所中小學；圖為「HELLO！故宮」大篷車進校園啟動禮。(取材自香港馬會)
「HELLO！故宮」大篷車4年內走訪香港和內地160所中小學；圖為「HELLO！故宮」大篷車進校園啟動禮。(取材自香港馬會)

為慶祝故宮博物院成立100周年，「HELLO！故宮」大篷車進校園項目10日在中環大館檢閱廣場舉行啟動禮，該項目以「數字化展品互動體驗車」及「社教體驗箱」形式，通過互動觸控屏幕、虛擬實境（VR）裝置等把故宮博物院珍貴文物呈現學生眼前。

大公、文匯報報導，該項目為期4年，大篷車將走訪全港及內地共160所中小學，預計惠及5萬名學生，讓學生透過創新科技沉浸式感受中華文化瑰寶，深化他們對中國歷史和文化的理解和欣賞。

報導指出，「HELLO！故宮」大篷車進校園由博物院主辦及團結香港基金轄下中國文化研究院協辦，並獲公益慈善研究院捐助，以「便攜式故宮」為概念，將2000公里外的故宮博物館文物，通過結合科技手段的創新設計，兼容高清顯示設備、互動觸控屏幕、虛擬實境（VR）裝置及故宮建築組裝等組合，以「數字化展品互動體驗車」及「社教體驗箱」形式巡迴展出，作為教學資源。

當中「數字化展品互動體驗車」設置五大主題展區，涵蓋建築、飲食、文物鑑賞、服飾與修復等領域，引領學生從多角度探索故宮的深厚底蘊。當中「製作」宮廷御膳的互動裝置，讓學生親手「烹製」素餡兒餃子、八珍豆腐等御膳。

