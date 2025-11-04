「不到20秒」港澳居民刷臉通關再增12口岸 效率提升30%

享受通關便捷，香港市民「刷臉」通關5日起將擴至皇崗、羅湖、福田等12口岸，在內地關口使用「免出示證件」通道，無需出示任何實體證件；圖為深港之間的羅湖口岸。（中通社）

「全程不到20秒」在橫琴口岸智能快捷通道測試現場，通關效率讓參試者連連讚嘆。自11月5日起，符合條件的內地居民、港澳居民（含非中國籍）、台灣居民，可在深圳皇崗、羅湖等12個口岸應用「刷臉」智能通關。香港 市民可在香港關口使用「非觸式e-道」，在內地關口使用「免出示證件」通道。

大公報報導，自11月5日起，在深圳市深圳灣口岸、珠海市拱北口岸實施「刷臉」智能通關基礎上，在深圳皇崗、羅湖、蓮塘、福田、文錦渡，珠海橫琴、港珠澳大橋，上海虹橋機場，廈門高崎機場、五通碼頭，廣州琶洲客運港、南沙客運港等口岸推廣應用。

年滿14周歲以上，持有效往來港澳通行證和多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類赴港澳簽注的內地居民，以及持有效港澳居民來往內地通行證（含非中國籍）的港澳居民、持5年有效台灣居民來往大陸通行證的台灣居民，且同意採集核驗面相、指紋等信息用於出入境邊防檢查核驗的，可選擇使用上述口岸出入境邊防檢查現場智能快捷通道「刷臉」通行。

報導指出，在3日國家移民 局新政發布之前，深圳邊檢只有深圳灣口岸自2024年11月20日起試點「智能快捷通道」。自2025年11月5日起，珠海拱北口岸加入「刷臉」智能通關行列，成為粵港澳大灣區 重要試點口岸。

深圳邊檢總站深圳灣邊檢站三級警長谷玉漫指出，旅客用智能快捷通道過關時，不需要操作刷證，先進行面相識別，通過之後進入通關通道內，進行指紋驗證，驗證無誤之後，第二道門打開，就完成了通關手續。智能快捷通道應用之後，通關時間壓縮了近10秒，通關效率整體提升了30%。

而對於香港市民而言，「刷臉」通關擴至皇崗、羅湖、福田等口岸後，香港市民可以在香港關口使用「非觸式e-道」，在內地關口使用「免出示證件」通道，整個通關過程無需出示任何實體證件，享受通關便捷。

報導說，國家移民管理局3日公告，實施10項移民和出入境管理服務政策舉措，當中提到，自11月5日起，增加廣州琶洲客運港、橫琴、港珠澳大橋、中山港、廣深港高鐵西九龍站等5個口岸為240小時過境免簽政策適用入境口岸，適用240小時過境免簽的入境口岸總數由60個增加至65個。

香港特區政府3日表示，歡迎內地當局進一步深化240小時過境免簽政策，加入香港口岸為政策下的入境口岸，有助吸引海外旅客以香港為首站或中轉站。