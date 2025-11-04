我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

「不到20秒」港澳居民刷臉通關再增12口岸 效率提升30%

香港新聞組／香港4日電
享受通關便捷，香港市民「刷臉」通關5日起將擴至皇崗、羅湖、福田等12口岸，在內地關口使用「免出示證件」通道，無需出示任何實體證件；圖為深港之間的羅湖口岸。（中通社）
享受通關便捷，香港市民「刷臉」通關5日起將擴至皇崗、羅湖、福田等12口岸，在內地關口使用「免出示證件」通道，無需出示任何實體證件；圖為深港之間的羅湖口岸。（中通社）

「全程不到20秒」在橫琴口岸智能快捷通道測試現場，通關效率讓參試者連連讚嘆。自11月5日起，符合條件的內地居民、港澳居民（含非中國籍）、台灣居民，可在深圳皇崗、羅湖等12個口岸應用「刷臉」智能通關。香港市民可在香港關口使用「非觸式e-道」，在內地關口使用「免出示證件」通道。

大公報報導，自11月5日起，在深圳市深圳灣口岸、珠海市拱北口岸實施「刷臉」智能通關基礎上，在深圳皇崗、羅湖、蓮塘、福田、文錦渡，珠海橫琴、港珠澳大橋，上海虹橋機場，廈門高崎機場、五通碼頭，廣州琶洲客運港、南沙客運港等口岸推廣應用。

年滿14周歲以上，持有效往來港澳通行證和多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類赴港澳簽注的內地居民，以及持有效港澳居民來往內地通行證（含非中國籍）的港澳居民、持5年有效台灣居民來往大陸通行證的台灣居民，且同意採集核驗面相、指紋等信息用於出入境邊防檢查核驗的，可選擇使用上述口岸出入境邊防檢查現場智能快捷通道「刷臉」通行。

報導指出，在3日國家移民局新政發布之前，深圳邊檢只有深圳灣口岸自2024年11月20日起試點「智能快捷通道」。自2025年11月5日起，珠海拱北口岸加入「刷臉」智能通關行列，成為粵港澳大灣區重要試點口岸。

深圳邊檢總站深圳灣邊檢站三級警長谷玉漫指出，旅客用智能快捷通道過關時，不需要操作刷證，先進行面相識別，通過之後進入通關通道內，進行指紋驗證，驗證無誤之後，第二道門打開，就完成了通關手續。智能快捷通道應用之後，通關時間壓縮了近10秒，通關效率整體提升了30%。

而對於香港市民而言，「刷臉」通關擴至皇崗、羅湖、福田等口岸後，香港市民可以在香港關口使用「非觸式e-道」，在內地關口使用「免出示證件」通道，整個通關過程無需出示任何實體證件，享受通關便捷。

報導說，國家移民管理局3日公告，實施10項移民和出入境管理服務政策舉措，當中提到，自11月5日起，增加廣州琶洲客運港、橫琴、港珠澳大橋、中山港、廣深港高鐵西九龍站等5個口岸為240小時過境免簽政策適用入境口岸，適用240小時過境免簽的入境口岸總數由60個增加至65個。

香港特區政府3日表示，歡迎內地當局進一步深化240小時過境免簽政策，加入香港口岸為政策下的入境口岸，有助吸引海外旅客以香港為首站或中轉站。

香港 移民 灣區

上一則

比利時頂尖神經學家56歲史蒂文 移居中國盟杭州師大

下一則

首台「陸地航母」飛行器…小鵬飛行車試產下線 拚年產萬台

延伸閱讀

香港學者：中美關係明年會更好 因雙方互補難脫鉤

香港學者：中美關係明年會更好 因雙方互補難脫鉤
中國明年將第3度承辦APEC峰會 這次為何選深圳？

中國明年將第3度承辦APEC峰會 這次為何選深圳？
世界50最佳酒店 香港瑰麗酒店擊敗曼谷 奪世界第1名

世界50最佳酒店 香港瑰麗酒店擊敗曼谷 奪世界第1名
赴香港短期工作 台智庫今起納免簽

赴香港短期工作 台智庫今起納免簽

熱門新聞

孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
中國隱形塗層重大突破，可以使用無塵布擦拭。（取材自微信）

殲-20可用紙巾擦？ 港媒：中國隱形塗層大突破

2025-10-28 20:59
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04
習近平抿了一口「馬格利酒」後，竟露出皺眉、緊閉雙眼「痛苦表情」，有趣畫面被韓媒捕捉。(取材自Ｘ平台)

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

2025-11-04 01:29
廣東隊組合全紅嬋/王偉瑩2日在女子團體賽雙人10米跳台項目比賽中。(新華社)

全紅嬋再奪金牌 時隔5個月傷癒復出再現「水花消失術」

2025-11-02 21:25

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉