首創冰皮月餅成名 香港41年大班西餅全線結業 1主因陷困

香港糕點品牌大班麵包西餅24日結束41年業務，多間分店貼出告示宣布24日即日起停業，港府勞工處收到員工求助，正積極提供協助；圖為大班麵包西餅旺角店停業。（中通社）

在港有41年歷史的老牌餅店大班麵包西餅疑因財困欠租，24日宣布全線結業。大班憑首創冰皮月餅闖出名堂，成為家傳戶曉品牌，至2019年因創辦人之子郭勇維表態支持反修例示威，重創內地生意，之後由商人廖志強接手改革，但近年屢傳財困，最終黯然告別。

大公、文匯報報導，有經濟學者分析，大班的經營手法過於傳統，自冰皮月餅一炮而紅後，鮮有成功的創新產品，亦沒有副品牌擴張客源，最終難以應對時代挑戰。業界表示大班失去內地市場後生意深受影響，且近年香港 競爭激烈，大班縱有嘗試，仍未能起死回生。

大班西餅多間分店24日於門外張貼告示，指「近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊，逼於無奈宣布即日起正式停止營業」。

大批受影響員工24日在工會協助下分別到勞工處各區辦事處求助，約200名員工被拖欠約3500萬元（港幣，下同，約445.8萬美元）薪金、遣散費。有員工透露事發前已有端倪，包括本月初高層突然全部離職，結業前夕股東於開會後將所有分店現金調往總部等。

勞工處表示，非常關注大班麵包西餅結業事件，截至昨午3時，已協助約120名員工登記聲請資料，主要涉及欠薪及解雇補償，追討金額約1600萬元。勞工界批評，個別雇主拖欠工人薪金及強積金，最後由破欠基金埋單，擔心基金長遠會「乾塘」。

大班位於新蒲崗的辦公室，24日亦有員工「摸門釘」，員工林先生透露結業早有先兆，「6月初高層突然全部離職，1月開始拖糧、拖欠強積金、租金 、拖欠供應商。股東23日晚在灣仔開會作出決定，將所有分店現金調到寫字樓，晚上出聲明指結業，與海皇（粥店）一樣，但比海皇更不負責任。」

香港糕點品牌大班麵包西餅24日結束41年業務，多間分店貼出告示宣布24日即日起停業，港府勞工處收到員工求助，正積極提供協助；圖為大班麵包西餅旺角店停業。（中通社）

此外，約10名員工24日前往太古城的勞資關係科落案，有在銅鑼灣分店工作22年的資深員工李女士表示，這幾天正在放假，卻被同事告知公司結業，非常不開心。

客戶手持的大量月餅券及餅卡恐變廢紙。身兼執業律師的立法會議員江玉歡表示，餅卡及月餅券持有人在企業清盤的索償優次名單中，幾乎排在最後，成功索償的機會微乎其微。