瑞士洛桑學院院長訪港 聚焦北都大學城

香港示意圖。(圖/shutterstock)

北部都會區是香港 未來發展的新引擎，發展備受關注。北部都會區統籌辦事處昨日表示，瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）院長日前訪港，北都辦介紹了北都的發展藍圖，並特別提到「北都大學教育城」的規畫，表示預留了約90公頃大學城土地，將進一步推動香港成為國際專上教育樞紐，打造「留學香港」品牌。

大公報報導，IMD上周公布《2025年世界競爭力年報》，香港競爭力排名躍升至全球第三位，是2019年後首次重返三甲，香港整體評分和多個領域的評分均上升，其中國際投資排名由世界第三升至第二，基礎設施排名升至第七，教育排名升至第二。

北都辦表示，香港是國際都會，商業人才匯聚之處，亦是教育樞紐；IMD作為培育商業領袖的頂尖學術機構，享譽全球，亦已經與香港多所大學有緊密聯繫，期望與IMD繼續進一步探索合作空間。

據了解，IMD代表到訪北都辦，是IMD主動提出。IMD本身有開設工商管理碩士課程（MBA）、高級管理人員工商管理碩士課程（EMBA）等，在不同地區都有辦學。到訪的IMD院長David Bach及IMD亞洲區院長Mark Greeven主要負責教學工作，希望了解北都發展。

消息人士表示，現時放眼全球，港府 大力投資推廣基建的地方不多，故海內外對香港這樣的大規模基建投資計畫都很感興趣，港府亦致力推廣北都發展計畫，希望提升外界對北都的認知度及投資興趣，「教育產業是北都發展重要組成部分，若IMD有興趣來港發掘更多機會，加強與香港的合作，北都辦很樂意充當促進者角色。」