「麥兜」之後… 港產「世外」登安錫動畫影展 首映掌聲不斷

港產動畫電影「世外」登「動畫界奧斯卡」安錫國際動畫影展。(取材自IMDb)

港產動畫電影「世外」，近日入圍有「動畫界奧斯卡 」之稱的法國電影節「安錫國際動畫影展2025」的非競賽單元，並於6月11日完成世界首映，一連三日共三場放映全場爆滿，來自世界各地的觀衆反應熱烈，映後掌聲呼歡聲不斷，為香港 動畫界寫下新頁。

綜合文匯、明報報導，「世外」片長1小時51分鐘，劇情改編自西條奈加創作的日本 漫畫「千年鬼」，講述主角小妹在「世外」空間遇見「小鬼」，他們在同行路上學習放下、走向輪迴，探討世事無常。

報導稱，由集資到製作，「世外」團隊花上6年，將14分鐘短片重構成111分鐘電影，導演是吳啓忠、楊寶文監製兼編劇、鄭嘉俊擔任技術總監。目前「世外」已獲知名發行商GKIDS購入北美發行權，成為香港首例。其繪本風格與故事獲好評，曾奪ifva比賽動畫組金獎等殊榮。

據報導，電影成本約300萬至500萬美元（約2340萬至3900萬港元），團隊成員過百，多做廣告和短片的吳啟忠認為，製作比想像中複雜。「牽涉的人力像萬馬齊驅」。他記得，出片前還繃緊地找錯處，完成作品還未能放鬆，要馬不停蹄宣傳。團隊的努力終被看見，這套「香港製造」登上夢寐以求的安錫影展。

港產動畫電影「世外」登「動畫界奧斯卡」安錫國際動畫影展。(取材自IMDb)

報導指出，2003年「港豬」、「麥兜」在安錫創佳績，成香港動畫標誌，22年後終於再有香港動畫登上安錫舞台。

這些年香港動畫發展如何？吳啟忠說，常有香港短片揚威海外，長片則寥寥可數，近年不少電影在籌備時胎死腹中。「香港對長片信心不多，投資者未必看到我們能做什麼，而即使做到，票房也慘淡」。

擁宮崎駿電影「蒼鷺與少年」發行權的美國發行商GKIDS於6月宣布購入「世外」北美發行權，成香港首例。國際再記起香港動畫，吳啟忠覺得，香港動畫雖無持續產出，但不少港人一直在外地參與動畫製作，「令我明白到所謂『香港動畫』，未必需要在香港環境、香港地方，但香港的精神、文化已滲在世界各地」。