我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

章子怡「醬園弄」首映 口碑兩極 她的演技最受質疑

川普派「空中幽靈」炸伊朗 21億元B-2戰機曝光

「麥兜」之後… 港產「世外」登安錫動畫影展 首映掌聲不斷

香港新聞組╱香港22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
港產動畫電影「世外」登「動畫界奧斯卡」安錫國際動畫影展。(取材自IMDb)
港產動畫電影「世外」登「動畫界奧斯卡」安錫國際動畫影展。(取材自IMDb)

港產動畫電影「世外」，近日入圍有「動畫界奧斯卡」之稱的法國電影節「安錫國際動畫影展2025」的非競賽單元，並於6月11日完成世界首映，一連三日共三場放映全場爆滿，來自世界各地的觀衆反應熱烈，映後掌聲呼歡聲不斷，為香港動畫界寫下新頁。

綜合文匯、明報報導，「世外」片長1小時51分鐘，劇情改編自西條奈加創作的日本漫畫「千年鬼」，講述主角小妹在「世外」空間遇見「小鬼」，他們在同行路上學習放下、走向輪迴，探討世事無常。

報導稱，由集資到製作，「世外」團隊花上6年，將14分鐘短片重構成111分鐘電影，導演是吳啓忠、楊寶文監製兼編劇、鄭嘉俊擔任技術總監。目前「世外」已獲知名發行商GKIDS購入北美發行權，成為香港首例。其繪本風格與故事獲好評，曾奪ifva比賽動畫組金獎等殊榮。

據報導，電影成本約300萬至500萬美元（約2340萬至3900萬港元），團隊成員過百，多做廣告和短片的吳啟忠認為，製作比想像中複雜。「牽涉的人力像萬馬齊驅」。他記得，出片前還繃緊地找錯處，完成作品還未能放鬆，要馬不停蹄宣傳。團隊的努力終被看見，這套「香港製造」登上夢寐以求的安錫影展。

港產動畫電影「世外」登「動畫界奧斯卡」安錫國際動畫影展。(取材自IMDb)
港產動畫電影「世外」登「動畫界奧斯卡」安錫國際動畫影展。(取材自IMDb)

報導指出，2003年「港豬」、「麥兜」在安錫創佳績，成香港動畫標誌，22年後終於再有香港動畫登上安錫舞台。

這些年香港動畫發展如何？吳啟忠說，常有香港短片揚威海外，長片則寥寥可數，近年不少電影在籌備時胎死腹中。「香港對長片信心不多，投資者未必看到我們能做什麼，而即使做到，票房也慘淡」。

擁宮崎駿電影「蒼鷺與少年」發行權的美國發行商GKIDS於6月宣布購入「世外」北美發行權，成香港首例。國際再記起香港動畫，吳啟忠覺得，香港動畫雖無持續產出，但不少港人一直在外地參與動畫製作，「令我明白到所謂『香港動畫』，未必需要在香港環境、香港地方，但香港的精神、文化已滲在世界各地」。

吳啟忠說，香港動畫仍漫漫長路，但有豐富的土壤，如教育、人才與文化匯聚和宗教自由的背景，充滿可能。「香港不是一個框框，在這裏創作會有自己的想法，別人無法取替」。

港產動畫電影「世外」登「動畫界奧斯卡」安錫國際動畫影展。(取材自IMDb)
港產動畫電影「世外」登「動畫界奧斯卡」安錫國際動畫影展。(取材自IMDb)

香港 奧斯卡 日本

上一則

港銀存款逾18兆 財爺：港拚當資產管理中心一哥

下一則

加拿大：電信設施遭中國駭客攻擊

延伸閱讀

章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑

章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑
「Labubu與朋友們」動畫劇本已登記 泡泡瑪特要做中國版迪士尼？

「Labubu與朋友們」動畫劇本已登記 泡泡瑪特要做中國版迪士尼？
只錄取18人 吳君如女兒考取美名校先問「學費夠嗎」

只錄取18人 吳君如女兒考取美名校先問「學費夠嗎」
夏寶龍晤香港工商界 長和續缺席 落區聚焦旅遊發展

夏寶龍晤香港工商界 長和續缺席 落區聚焦旅遊發展

熱門新聞

被控在英國和中國對10名女性下藥強姦的中國籍博士生鄒振浩，今天遭到倫敦法院判處終身監禁，最少須服刑24年。(路透)

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

2025-06-19 12:07
以色列襲擊伊朗後，中國運輸機連三天飛至伊朗上空時從雷達上消失，後飛往盧森堡。圖為河南鄭州盧森堡貨航一架波音747貨機。(新華社)

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

2025-06-18 02:26
奧凱航空15日一架從長沙飛往湛江的客機，起飛後不久即緊急返航。圖為2018年3月25日，波音交付中國交銀租賃和奧凱航空的737系列第9,999架飛機準備飛往中國的資料照。（新華社）

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

2025-06-16 00:34
確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民稱伊萬看來眼神落寞，身邊只有一位女助手相伴。（取材自直播吧）

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

2025-06-15 06:30
上海阿婆遇到詐騙，對方說是「銀聯」的。(視頻截圖)

上海阿婆只是「照了鏡子」 380萬養老錢差點被轉至境外

2025-06-19 09:30
中國知名品牌安克（ANKER）公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。圖為安克PowerCore 10000行動電源。（美聯社）

中國製行動電源災情擴大 ANKER召回7型號籲停用

2025-06-21 09:59

超人氣

更多 >
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退
汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡

汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡
美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線