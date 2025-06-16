星港警合破跨境電騙集團 逮8人涉1530萬美元

香港示意圖。(圖/shutterstock)

為打擊跨境詐騙及洗黑錢集團，香港 警方財富情報及調查科與新加坡 警方，4月透過去年10月成立的反詐騙跨境合作平台「FRONTIER+」進行情報交流後，6月13日採取代號「騰激」的聯合執法行動，兩地合共搗破11個放置俗稱「貓池」電話數據機的遙距信息中心，檢獲多達216套可將海外電話變成本地來電行騙的「貓池」，拘捕8名涉案者。

文匯報報導，在香港被捕的4名（23歲至48歲）男子，當中兩人涉及處理近1.2億元（港幣，下同，約1530萬美元）犯罪得益，兩人已被控串謀欺詐罪，16日押解東區裁判法院提堂。

今年初，香港警方發現有本地人士花費多達1880萬元採購大量電話卡付運到不同的東南亞國家。經深入的財富調查後，人員鎖定4名涉案的本地男子，當中兩人更在九龍及新界不同的工廠大廈租用7個辦公室，而他們的銀行戶口亦於2023年至2025年初，接收近1.2億元來歷不明的存款，相信背後涉及一個跨境詐騙及洗黑錢集團。

警方遂由今年4月起與新加坡警方透過「FRONTIER+」平台開展情報交流及聯合調查。

調查發現，該個電騙集團從香港及新加坡購入大量電話卡，再在新加坡和香港使用俗稱「貓池」的電話數據機，將跨境打出的詐騙電話及發送的詐騙短訊，來電顯示轉化成本地來電，大範圍接觸潛在受害人，以誘騙墜入詐騙集團 的圈套。為減低成本及規避緝捕，詐騙集團會安排成員於不同國家或地區設置訊息中心，藉此隱藏詐騙集團的基地，同時增加執法人員調查難度。

13日的行動中，香港警方分在觀塘、葵涌及天水圍以涉嫌「洗黑錢」及「串謀欺詐」罪，合共拘捕4名涉案男子，並在7個位於工廠大廈的分租單位內檢獲141套「貓池」、17部路由器，以及多部手機及電腦等其他電子設備。

人員其後經現場分析相關「貓池」的「訊號」，成功聯絡到兩名曾收到「假冒官員」及「假冒客服」詐騙電話的本地人士，幸兩人警覺性高及有同家人及時商量，無任何損失。警方仍正設法識別及聯絡其他潛在受害人，並向他們發出警示及防騙建議。

在新加坡方面，當地警方在行動中亦成功搗破4個放置「貓池」的遙距信息中心，檢獲75套「貓池」及拘捕4名馬來西亞籍疑犯。