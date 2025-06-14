減輕北京憂慮 傳買長和港口加入中資 長和不予置評

尋求收購香港首富李嘉誠的全球港口資產，據傳內地幾家航運巨擘正洽談出資加入跨國財團，以緩解北京對這項爭議交易的憂慮。(路透)

知情人士透露，內地幾家航運巨擘正在洽談出資加入一個跨國財團，與原本多由美國投資人組成的該財團，一起尋求收購香港 首富李嘉誠的全球港口資產的跨國財團，以緩解北京當局對這項頗具爭議交易的憂慮。對於有關傳言，長和與其他交易者均不予置評。

綜合彭博資訊、自由亞洲電台等媒體報導，上月舉行的中美官員會談曾經提及讓中國投資者加入該財團，以推進長和出售港口交易。北京一直認為，長和出售巴拿馬港口將會影響中國在全球航運和貿易發展。美國總統川普則揚言要奪回巴拿馬運河 ；大公報曾連發表文章批評交易漠視中國國家利益。

中國遠洋海運集團等幾家國營企業，正在與這個跨國財團討論參與投資交易的方式。這個財團是由義大利 富豪艾彭提（Gianluigi Aponte）旗下碼頭投資公司（TiL）引領，成員包括貝萊德及全球基礎設施合夥（GIP）部門。

知情人士表示，商談還在進行中，也可能會讓內地投資人加入該財團的其他方式，具體細節還沒敲定。若無法在7月底前敲定，這項交易仍可能告吹，屆時李嘉誠旗下的長和、與該財團為期145天的獨家談判期將結束。雙方已錯過4月初為巴拿馬港口交易簽署協議的最初期限。

知情人士表示，在美中官員5月的瑞士日內瓦會談後，內地投資人加入該財團，成為推動出售李嘉誠港口資產交易的選項之一。中遠、長和、艾彭提家族旗下的地中海航運（MSC）均未回應彭博資訊的置評請求，貝萊德不予置評。

北京已強烈反對李嘉誠把巴拿馬運河沿岸兩座港口等資產，出售給美國投資人財團的交易，擔心可能影響其全球航運和貿易發展戰略。彭博4月報導，根據目前的買方財團結構，TiL將拿到除了巴拿馬兩座港口以外所有港口的所有權，巴拿馬兩座港口的控制權將歸貝萊德。

長和在完成出售這2座巴拿馬港口及全球其他41座港口的交易後，預計將收獲逾190億美元現金。但這樁資產出售交易是李嘉誠近年來所面臨最具地緣政治挑戰的交易之一，因目前正值中美因貿易問題關係緊張。

長和上月12日曾聲明，有關交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行。