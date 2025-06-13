新股火熱 港IPO上半年集資1087億港元 同比漲7倍冠全球

香港新股市場表現強勁，今年上半年香港IPO集資額將按年上漲7倍至1087億元，登上全球第一；圖為截至6月12日收盤，香港恒生指數跌331.56點，跌幅1.36%，報24035.38點，主板全天成交2444.12億港元。（中通社）

香港 新股市場表現強勁。會計師事務所安永統計，今年上半年香港IPO集資額將按年上漲7倍至1087億（港元，下同，約138億美元），領先於那斯達克 證券交易所及紐約證券交易所，登上全球第一。

大公報報導，安永亞太區上市服務主管蔡偉榮預計，受惠「A+H」上市潮持續、中概股回流、國際資金流入等多項利好因素，保守估計全年集資規模約1600億，按年近乎倍增，全年集資排名有機會保持首位。

安永統計，全球IPO上半年籌資575億美元（約4500億港元），屬於偏淡的水平。不過，香港受惠大型A股在港掛牌，加上國際資本湧入、資金重估並買入中資股，帶動IPO活動復甦，上半年集資1087億，為近五年同時期次高，僅低於2021年上半年，占全球IPO比率，亦由去年同期僅3%急升至24%。前十大新股共集資897億，占總籌資額逾八成，其中四家為零售消費行業公司。

綜合近年數據，內地企業繼續成為香港新股市場反彈的「主力軍」，連續三年貢獻了逾95%的IPO籌資額。被問到IPO集中於中資股，會否淡化了香港國際金融市場的特色，蔡偉榮認為恰恰相反，他提到，曾有海外交易所詢問應如何吸引更多中國企業上市，反映優質中國企業在全球市場屬「搶手貨」，故中資企業占港IPO逾九成並非壞事。

蔡偉榮續稱，香港要做「最熟悉」、「最有條件」的工作，與其花費100小時軟磨硬泡才邀得一間海外企業赴港，倒不如用同樣的時間吸引10間內地企業。他補充，隨着更多優質內地企業部署赴港上市，磁吸效應將會推動國際專業服務機構，更願意選派最頂尖的員工赴港。在金融或專業人才匯聚的金融生態下，市場亦會催生出諸多不同類型的產品，有助香港國際金融中心的地位愈發穩固。

展望下半年的新股市況，安永預計，還有多間大型新股及產業鏈龍頭企業排隊上市。安永香港資本市場服務發言人賴耘峯表示，有超過20家A股企業即將赴港，反映香港不斷完善「A+H」上市機制，有效增強市場吸引力。