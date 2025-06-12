我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普金卡來了 500萬美元買在美永居權 官網正式上線

NBA總冠軍戰G3／馬瑟倫扮板凳暴徒27分 溜馬奪第2勝領先雷霆

美圖秀秀竄改DSE成績獲教大錄取 港女判處12個月感化令

香港新聞組／香港12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港22歲無業女子涉嫌使用手機修圖軟件「美圖秀秀」用手機程式，將中學文憑試（DSE）成績單的英文科成績由第二級改為第三級，以此虛假成績獲教育大學錄取，她早前承認「企圖以欺騙手段取得服務」罪，粉嶺裁判法院署理主任裁判官香淑嫻11日開庭審理時稱相信被告「一時迷失」犯案，並在還押兩周候判期間深切反省，決定判處12個月感化令。

明報報導，無律師代表的被告吳梓瑩（22歲，無業，持香港身分證）11日日進一步求情稱已知錯及後悔，往後會努力工作，「以後都不會再犯事」。

據報導，法官判刑時表示，本案涉及試圖使用虛假文件欺騙，案情嚴重，但考慮到被告只有22歲，相信她因「一時之間迷失咗」及無顧及法律後果犯案。法官又提到，被告自小經歷父母離異、與父親失去聯絡，就讀副學士期間表現勤奮、成績良好，相信符合資格申請入學，惟案發時急於求成，虛構學歷。

報導稱，法官認為相信被告還押期間已深切反省，重犯風險低，遂接納感化報告建議，判處12個月感化令，其間要按感化官指示居住工作、接受精神和心理治療及參與小組活動。

報導說，根據案情，被告去年報讀教大語文研究（榮譽）文學士（英文主修）課程，校方收到的網上申請表及DSE成績通知書副本均顯示其英文科成績為第三級。同年7月26日，被告通過網上面試後獲錄取，但其後校方核對考評局發出的成績證書，證實英文科成績為第二級。被告回覆校方說，更改成績是「因為好玩」，最終校方報警及取消錄取。

報導指，同年9月20日被告被捕後在警誡下說「我係send（傳送）錯資料」；她另在警誡錄影會面承認為加強競爭力，用「美圖秀秀」修改成績。

香港

上一則

展示機器人使用場景與性能 北京將開全球首家具身智能機器人4S店

下一則

夫陳榮煉涉洗錢囚13年 安以軒想動用帳戶繳房貸遭駁

延伸閱讀

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：可協助辦照

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：可協助辦照
奧地利校園槍擊案11死 疑遭霸凌犯嫌家中搜出炸彈

奧地利校園槍擊案11死 疑遭霸凌犯嫌家中搜出炸彈
白石鎮亞裔一家五口遭綁架搶劫 警方稱針對性犯案

白石鎮亞裔一家五口遭綁架搶劫 警方稱針對性犯案
分散長者注意力 入室偷5萬財物 另有扮Uber派送員行竊

分散長者注意力 入室偷5萬財物 另有扮Uber派送員行竊

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
劉文超。（取材自浙江省科學技術廳官方微信號）

1年出差近200天…西子電梯總裁墜樓亡 網熱議背後原因

2025-06-06 10:13
網傳北京三中院法官白彬照片。（取材自X平台）

北京法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

2025-06-06 07:30
「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

2025-06-08 10:30
示意圖。（本報系資料照片）

夫生前匯情人500餘萬 妻提告獲判決 「小三被白玩9年」

2025-06-07 08:30

超人氣

更多 >
買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿

買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿
馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」
馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…
迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了

迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了
紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照