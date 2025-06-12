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熊貓家族旺丁財 港海洋公園訪客年增19% 周邊商品破500款

香港新聞組／香港12日電
第39屆香港國際旅遊展香港01在香港會議展覽中心舉行傳媒預覽活動，該展將於6月12日至6月15日舉行，來自60個國家和地區的約500家參展商參與；圖為參展商工作人員布置大熊貓裝飾的展位。（中新社）
第39屆香港國際旅遊展香港01在香港會議展覽中心舉行傳媒預覽活動，該展將於6月12日至6月15日舉行，來自60個國家和地區的約500家參展商參與；圖為參展商工作人員布置大熊貓裝飾的展位。（中新社）

隨著大熊貓「安安」、「可可」及港產大熊貓龍鳳胎「加加」、「得得」正式與公眾見面後，香港掀起新一輪「熊貓熱」。

大公、文匯報報導，文化體育及旅遊局局長羅淑佩11日以書面答覆立法會議員提問時表示，自從多隻大熊貓落戶香港及與公眾見面後，至今海洋公園的入場人次按年增加約19%，連同大熊貓「盈盈」和「樂樂」，香港大熊貓家庭為公園帶來不少門券及商品消費等收入。公園現時的大熊貓商品已突破500款，是大熊貓寶寶出生前的四倍，多款商品均大受歡迎。

海洋公園自今年2月18日推出「大熊貓寶寶樂聚時光」活動，讓訪客於公園未開放的早晨時段率先入園與大熊貓寶寶見面，每天的參加人數上限為40人，至今已有逾3000人報名參加。連同公園正舉辦不同的大熊貓工作坊等活動及推廣，羅淑佩預計會繼續刺激公園的入場人次、門券及商品消費等收入。

羅淑佩表示，15日父親節是「樂樂」成為父親後的第一個父親節，別具意義；而26日及28日亦分別是「可可」和「安安」赴港後第一個生日，8月15日則是「加加」和「得得」的一歲生日，文體旅局將會聯同旅發局和海洋公園推出新一浪的大熊貓宣傳活動，繼續為公園及各行各業創造條件，締造商機。

大熊貓設施方面，香港賽馬會四川奇珍館及「大熊貓之旅」的升級工程，預計今年第四季動工及2027年第二季完成。

此外，第39屆香港國際旅遊展12日起、一連4天在灣仔會展中心舉行，吸引來自60個國家及地區、合共約500間參展商參與。首兩天展期只開放予買家及專業觀眾入場的「專業日」，之後兩天則開放予公眾入場，票價為25元，主辦方料可吸引逾7萬人次入場，較上屆多10%。

主辦單位匯眾展覽服務董事總經理湯錦成11日表示，今屆邀請30名KOL到場，希望能吸引更多年輕旅客。

有本地旅行社指出，復活節期間內地長線團報團人數按年大增50%，期望4天展期人流暢旺，進一步帶動生意。

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