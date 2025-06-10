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澳門9衛星賭場年底停運波及5600人 政府促博企妥善安置

香港新聞組／香港10日電
華都娛樂場門外。（Google Maps截圖）
華都娛樂場門外。（Google Maps截圖）

澳門政府給予「衛星賭場」的3年過渡期今年底到期，要求相關博彩公司妥善安置。3間持牌博彩企業澳門博彩、新濠博亞及銀河娛樂決定終結9個衛星場營運，只有澳博計畫買回餘下兩個衛星場自營。澳門政府指，受衛星賭場結業影響的澳門本地員工約5600人，當中4800人由賭牌牌主聘用、800人由衛星場場主自行聘用。受影響衛星場附近商戶估計有160間共400人亦面臨轉型。

澳門賭場「衛星場」，即本身無賭牌，但與持牌博彩公司合作經營，類似特許經營模式，目前澳門有11間，澳娛綜合擁有9間，另外2間分別隸屬新濠博亞和銀河娛樂。據新賭牌條款，賭牌牌主須於今年底結束衛星娛樂場現行的利潤分成模式，轉為由持牌博企直接持有。

明報報導，最新的發展離不開與政府擬推動博企發展非博彩生意、進一步推動經濟多元、免一業獨大有關。衛星場的經營一直由博企話事，政府沒清晰的法律規管，當局就趁賭牌幾年前要續牌時一併要求博企把衛星場納入規管。但9日消息的震撼程度仍令有意繼續經營的衛星場主及職工大感意外。

據報導，兩年半前，澳門批出的新賭牌生效並落實新博彩法規，最先遭「洗牌」的貴賓廳已全面遭取締，至9日澳門政府及涉足「衛星場」的三大博企宣布，一直前途未卜的衛星場大部分須今年底結業。數十年來位於澳門半島北京街的多間衛星場，賭客遊客穿梭流連、霓虹光管映照的盛況即將一夜改變。

報導稱，人口約69萬的澳門現有6個賭場持牌人，「衛星場」是指一直獲持牌人授權經營的賭場，它們的經營商本身沒有賭牌。澳門行政法務司司長張永春9日日強調有關決定為商業決定，重申博企及有關方面要妥善安置員工。

報導引述博彩監察協調局局長吳惠嫻稱，現時11間衛星場涉及約480張賭枱及270部角子機。經濟財政司司長戴建業補充，衛星場只占2024年度賭場收入單位數字百分比，約占澳門銀行業總借貸不足1%，該等借貸多有物業抵押品，料無系統性的風險。

報導說，戴稱衛星場共聘本地員工5600人，當中持牌博企旗下的公司及衛星場主各聘近4800人及800人，另雇用外勞約400人；圍繞衛星場附近的320個商戶聘用800人，一半商戶約160戶生意及400名雇員與衛星場的當押及售賣珠寶、手機及菸酒等有關，另一半商戶及雇員從事民生相關行業。

澳門政府9召開記者會，宣布衛星賭場過渡期後的安排。（取材自澳門新聞局視頻截圖）
澳門政府9召開記者會，宣布衛星賭場過渡期後的安排。（取材自澳門新聞局視頻截圖）

澳門

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