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餐飲、泳池、娛樂場所…牌照申請 港府增設國安條件

香港特派員李春／香港9日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港食環署就餐廳食肆、泳池、殮葬商、娛樂場所等牌照新增國安條件，規定持牌人及任何「關連人士」，包括雇員、代理、承辦商等，不可作出或牽涉任何危害國安的罪行，或不利於國安或香港公眾利益的「冒犯行為」，否則可被釘牌。

港府食環署表示就新簽發和續期的牌照，新增國安條件，持牌人或「關連人士」不得做出或牽涉危害國安罪行，不能曾經或正作出或牽涉「冒犯行為」，或作出不利公眾利益的行為，牌照可被取消。

港府食環署近日發信通知包括食肆、食物製造廠、公眾娛樂場所等牌照持有人。「關連人士」包括公司董事、管理人員、僱員、代理及承辦商。食環署稱，正根據法例向新簽發及續期的牌照施加與國安相關的條件。

香港餐務管理協會主席梁振華說，條文範圍廣，舉例雇主不清楚員工或送貨員在工作外的行為，牽連被取消牌照不合理。

香港新聞組／香港9日電

文匯報報導，多位立法會議員表示，將國家安全納入牌照條件，防範別有用心的人藉經營「黃店」煽動反中亂港、「軟對抗」活動，有利飲食界掃除害群之馬，不再以政治立場和仇恨炒作盈利，以做好服務品質為初心，維護香港「美食天堂」美譽。

立法會議員何俊賢表示，在香港國安法實施前，反中亂港分子借經營「黃店」煽動仇恨，譬如有「黃店」在單據上印有煽動性的政治口號。因此透過發牌條件加入國安要求，可堵塞漏洞，是合理且必要的。他認為，經營食肆應靠做好手藝而非政治立場，呼籲市民及業界正確理解並支持此舉，共同維護香港穩定。「只要不從事危害國安行為，牌照不會受影響。」

立法會議員梁文廣表示，食環署依法更新有關牌照條件完全合法、合情、合理。「香港作為享譽國際的『美食天堂』，若飲食業充斥『黃店』，不僅損害香港的國際形象，也會動搖市民及遊客的信心。」

香港 港府

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