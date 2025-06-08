國徽設計者在港舊居唐樓… 環團倡列歷史建築

旺角砵蘭街327號（箭頭所指）唐樓曾為中華全國文藝協會會址，1949年曾有多名南下畫家於此合繪全國首幅毛澤東巨型畫像。(取材自Google地圖)

1940年代中後期有不少南下香港 避難的文人及藝術家，香港長春社前年研究發現，國畫大師黃永玉等十多人曾居於葵涌九華徑。長春社最新研究發現，該批避難文人及藝術家活動範圍遍及市區兩幢唐樓，其中一幢九龍城唐樓是當時在港凝聚內地藝術家的重要組織「人間畫會」會址，亦是該會會長、中華人民共和國國徽設計者之一張光宇的寓所；旺角砵蘭街的一幢則是多名藝術家合力創作全國首幅巨型毛澤東畫像的地方，亦是當時中華全國文藝協會會址。

明報報導，長春社促港府 為上述相關歷史建築評級。古蹟辦回覆稱，曾評估上述旺角砵蘭街327號和九龍城獅子石道17號唐樓，兩者均建於1940年代末，並非戰前唐樓，且曾作大幅改動，影響其文物價值。砵蘭街327號於2014年獲古諮會確定為「沒有評級」，獅子石道17號則未獲納入1444幢歷史建築或「有待評級的新項目」名單。

據報導，有逾300年歷史的九華徑面臨發展壓力，村內原有13間獲評級的歷史建築，其中一間「曾氏祖屋」於2023年已被夷為平地。發展商遠東酒店最近就擬議九華徑發展方案向城規會闖關，當中建議保留所有現存獲評級建築，惟村內其他被指具保育價值的建築，即第二次國共內戰期間南下香港避難文人曾入住的舊屋，則不被保留，長春社對此表示反對。

報導稱，長春社高級公共事務經理李少文研究1940年代中後期內地文人南下香港避難期間的事蹟，翻查文獻進一步發現，在1949年赴港並入住九華徑24A的畫家陽太陽，當年聯同張光宇等藝術家在旺角砵蘭街327號繪製一幅巨型的毛澤東畫像，以迎接進入廣州的解放軍 ；該畫由陽太陽負責起稿。作品完成後，張光宇、陽太陽與其他藝術家於同年11月1日攜同畫像乘火車到廣州，並於當時廣州最高的建築物愛群大廈外牆懸掛。該幅畫像題為《中國人民站起來了》，寬30呎，高90呎，由11樓伸展到2樓。