盤點3年施政 李家超稱改變了港府文化 要防範1大陰謀

香港特首李家超上任即將滿三年，強調施政優化立法會落實，落實「愛國者治港」原則；圖為第16屆海峽兩岸和香港、澳門經貿合作研討會6日在香港舉行，李家超出席研討會。(新華社)

本屆香港 特區政府上任即將滿三周年，特首李家超盤點施政表現，被問及迄今主要工作成績時表示：「首先我改變了政府文化，以結果為目標」，上任以來，優化了立法會、落實「愛國者治港」原則，以行政主導，建立行政立法共識，令施政提速提效；他還提到，香港的國安工作「尚在起步階段」，未來要加強情報網絡，防範「表面平常」背後危害國安的「大陰謀」。

綜合香港01、明報報導，李家超表示，在全新的行政立法互動關係上，最成功的是完成23條立法，在2024年3月19日在立法會三讀通過，同月21日生效。在國家安全維護上，李家超指香港國安工作仍處於起步階段，未來將進一步強化情報網絡，他形容，破壞國安者所用的方法高度隱蔽，表面看似平常但背後可能是大陰謀，香港要培訓相關人才應對。

他表示，政府對保障香港的安全穩定很有信心，香港在防範恐怖主義方面做得成功，亦要提高市民相關意識，加強宣傳教育後，我會更加有信心做到最好的保障」。

大公報與文匯報6日同時刊登李家超專訪。李家超強調，本屆政府上任3年，自己上任以來改變政府文化，令大家「以結果為目標」，整體施政步伐加快，又改善了行政立法關係和互動模式，紥實推動更多惠民政策。

經濟方面，李家超強調「搶企業、搶人才」政策成效顯著，政府成立引進重點企業辦公室，已吸引84間重點企業落戶，當中有不少計畫在香港設立國際或地區總部，未來數年將在香港合共投資近500億港元，創造逾2萬就業機會。

立法會將在今年12月舉行換屆選舉，李家超稱自己對新一屆議員寄予厚望。他以經常掛在嘴邊的說話「沒有最好只有更好」為準則，敦促議員對議題做多些研究，對問題做分析，從多角度思考。引進重點企業辦公室4月舉辦「重點企業簽約儀式」，共18間重點企業在香港設立或擴展其業務。

對於長和集團計畫出售巴拿馬港口等資產，李家超再次回應說不論處於社會什麼崗位，都應追求共贏、多贏，「不希望自己的成功建立在對別人的傷害上」，所有人爭取個人利益時也要保障他人的利益。