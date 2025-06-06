港姐報名延期 高層海外覓靚女 暫定6／20首輪面試

香港示意圖。(圖：shutterstock)

TVB 5日於將軍澳電視城舉行「2025香港 小姐競選」、「全球招募最後召集」記者會，應屆港姐倪樂琳、梁嘉瑩及王汛文聯同前港姐馮盈盈、陳䁱華、莊子璇等齊聚造勢，呼籲全球合資格的靚女報名參選。港姐報名截止日由6月1日延遲至15日，TVB高層親赴海外覓新血，暫定6月20日或21日舉行首輪面試，但正確日子尚未落實。

文匯報報導，TVB助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲和製作部高級經理（非戲劇製作）何小慧亦有到場呼籲，樂易玲解釋港姐報名截止日由6月1日延遲至15日，是因需親赴溫哥華（8日）和多倫多（14日）面試海外佳麗。

據報導，樂易玲否認延期是因今年本地報名選手質素差要飛去海外揀帥，她更透露今年總經理曾志偉特批預算支持海外招募。何小慧透露暫定6月20日或21日舉行首輪面試，但正確日子尚未落實。

報導指出，應屆冠軍倪樂琳卸任在即，她回憶去年參選「高跟鞋驚魂」：「首次面試下車時鞋跟被坑渠卡住，為保持形象只能笑着用力拔出來，都被記者影到。」至於泳衣環節，她反而沒有想太多，因為當時已經豁出去了。她鼓勵有胎記的女孩勇敢報名，因本身自己都有很多胎記。

報導說，莊子璇表示去年也有叫同學參選，但她們都怕要着比基尼面試。她自言當年選美面試時是肥妹仔一名，曾因身材焦慮，擔心肚腩大腿太明顯。馮盈盈就表示有不少Auntie的女兒都有興趣選美，大家最擔心的是參選會否很辛苦，她就擔任「選美顧問」逐一解答疑難，但婉拒做提名人避嫌。陳曉 華就表示當年是由閨蜜提名，二人又齊聲表示做提名人是沒有獎金的。