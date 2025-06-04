我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

200年前保險套長這樣 羊盲腸製成 紫外線檢測曝使用狀況

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

李小龍替身演員遭室友淋易燃物焚身 疑因養狗起爭執

香港新聞組／香港4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

曾任影星李小龍的替身演員的特技演員陳一言（又名陳一燕），2021年遭人淋易燃物後點火，陳雖澆水自救，但超過三成面積燒傷。與他同住的六旬男子被控企圖謀殺等4罪，但他否認控罪，3日在高院受審。控方表示，被告與事主交惡，因為養狗問題而爭執。

明報報導，被告孫崗旦（案發時67歲）被控各一項企圖謀殺及有意圖而縱火罪，他涉於2021年12月20日，在將軍澳馬游塘村某寮屋企圖謀殺陳一燕，以及縱火燒毁該寮屋，意圖損壞財產及意圖危害陳一燕的生命。

據報導，被告另被控各一項有意圖而導致身體受嚴重傷害及有意圖而縱火罪，作為前述兩罪的交替控罪。交替的有意圖而縱火罪是指被告燒毁該寮屋，意圖損壞該財產及罔顧陳一燕的生命會否受危害。

報導稱，控方讀出開案陳辭，指案發前數年，被告容許事主搬入其寮屋同住。兩人各自養狗，後來雙方關係交惡，被告要求事主遷出，但遭事主拒絕。案發當日，兩人因為養狗問題而爭拗，其後被告向事主淋潑易燃液及點火，事主將水倒在身上將火撲滅。被告又點燃事主散落在屋內的個人物品，火勢蔓延，兩人逃出寮屋。

報導說，不久後，消防隊及警察到場。被告被捕，在警誡下稱他沒有點火，火勢是突然出現，又稱可能因屋內電力短路才引致起火；事主則在案發後被送往伊利沙伯醫院救治，被診斷為身體超過三成面積燒傷，警方亦檢取事主被燒的衣物，經化驗後發現有易燃液成分。審訊4日繼續。

高院 李小龍

上一則

零公里二手車 上牌降價去庫存

下一則

大熊貓龍鳳胎郵票8.15周歲生日發行 見證暴風式成長

延伸閱讀

攜孢菌來美被指「潛在農業恐怖主義武器」 2中國研究員遭訴

攜孢菌來美被指「潛在農業恐怖主義武器」 2中國研究員遭訴
今年前五月 紐約市槍擊和謀殺案創新低

今年前五月 紐約市槍擊和謀殺案創新低
亞裔故事／吳彥祖：亞裔敘事需進化至2.0

亞裔故事／吳彥祖：亞裔敘事需進化至2.0
港今年第5間…56年海運戲院6╱2熄燈 李小龍曾出席首映

港今年第5間…56年海運戲院6╱2熄燈 李小龍曾出席首映

熱門新聞

哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

2025-05-31 23:25
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

青島女孩蔣雨融哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

2025-05-30 21:48
中國一名女子在上海浦東機場通關時，因為妝化太濃看起來和護照照片不同而讓人臉辨識機器辨識失敗，機場人員當場要求她卸妝，並在過程中對她不斷碎念和訕笑。(翻攝 Instagram @wchinapost )

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

2025-05-29 19:42
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

2025-06-02 13:24
普陀山的齋飯。（取材自小紅書）

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

2025-05-31 08:30
受害者生前照片。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）

成都27歲海歸女被砍死 母不捨得洗她衣服 偶爾聞聞味道

2025-05-27 10:30

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈

命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深