我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

瑪嘉烈醫師猝逝 C型輪狀病毒首襲港 料社區有零星病例

香港新聞組╱香港3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

今年2月瑪嘉烈醫院腫瘤科3名醫生先後染疫，其中一名年輕醫生病發三天後不治。衛生署衛生防護中心經調查證實，離世醫生感染C型輪狀病毒，為香港首次發現該病毒。

大公、文匯報報導，負責調查的港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇昨稱，死者血液病毒載量極高，判斷死前嚴重腹瀉及高燒。事後團隊化驗逾900病人糞便樣本，發現一名29歲女病人同染該病毒，曾持續腹瀉8天，現已痊癒。兩人雖無關連，但病毒基因排序很接近，有理由相信社區已現零星病例。

報導指出，袁國勇昨在電台節目表示，驗出感染該病毒的29歲女病人，因持續8天每日8至10次腹瀉到急症室求診。化驗顯示，她與瑪嘉烈醫院離世醫生感染的病毒基因排序相近，「兩人C型輪狀病毒和症狀高度相似」，但不完全相同，初步判斷無直接關聯；至於瑪嘉烈醫院其餘兩名痊癒醫生的糞便樣本均未驗出該病毒，確認疫情未在院內傳播。

袁國勇坦言目前對C型輪狀病毒了解非常有限，根據文獻，該病毒在成人中通常僅引起輕微腹瀉，故記載不多，對其引發的併發症和嚴重程度認識不足，香港僅發現該兩宗病例，難以全面掌握病毒特性。

據報導，香港輪狀病毒引致腹瀉個案大多屬A型，感染C型輪狀病毒後會引致缺水，間中引起敗血症，亦有機會引起炎症細胞因子風暴，令多種器官衰竭，病毒亦可進入腦部引致病人抽筋。

袁國勇呼籲市民要徹底煮熟食物，注意手部衛生。一般情況出現肚瀉無須立即止瀉，只需補充足夠水分或電解質，如情況嚴重就必須立即求醫。

香港 疫情 併發症

上一則

拒還女子勞力士表涉勒索 前港足「壞孩子」卓耀國被捕

下一則

六四36周年 流亡港人：當香港噤聲 台灣變得非常重要

延伸閱讀

南加人氣餐廳遭ICE突擊 老闆喊冤：員工全合法

南加人氣餐廳遭ICE突擊 老闆喊冤：員工全合法
矽谷社區彩繪變電箱美化市容 街頭塗鴉銳減7成

矽谷社區彩繪變電箱美化市容 街頭塗鴉銳減7成
亞當斯擴大社區連結 促進中央公園安全

亞當斯擴大社區連結 促進中央公園安全
聯邦砍經費 布碌崙日落公園課後班計畫拉警報

聯邦砍經費 布碌崙日落公園課後班計畫拉警報

熱門新聞

哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

2025-05-31 23:25
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

青島女孩蔣雨融哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

2025-05-30 21:48
中國一名女子在上海浦東機場通關時，因為妝化太濃看起來和護照照片不同而讓人臉辨識機器辨識失敗，機場人員當場要求她卸妝，並在過程中對她不斷碎念和訕笑。(翻攝 Instagram @wchinapost )

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

2025-05-29 19:42
受害者生前照片。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）

成都27歲海歸女被砍死 母不捨得洗她衣服 偶爾聞聞味道

2025-05-27 10:30
普陀山的齋飯。（取材自小紅書）

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

2025-05-31 08:30
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

2025-06-02 13:24

超人氣

更多 >
史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告
港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡
川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題
換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅
拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手