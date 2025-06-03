瑪嘉烈醫師猝逝 C型輪狀病毒首襲港 料社區有零星病例

香港示意圖。(圖/shutterstock)

今年2月瑪嘉烈醫院腫瘤科3名醫生先後染疫，其中一名年輕醫生病發三天後不治。衛生署衛生防護中心經調查證實，離世醫生感染C型輪狀病毒，為香港 首次發現該病毒。

大公、文匯報報導，負責調查的港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇昨稱，死者血液病毒載量極高，判斷死前嚴重腹瀉及高燒。事後團隊化驗逾900病人糞便樣本，發現一名29歲女病人同染該病毒，曾持續腹瀉8天，現已痊癒。兩人雖無關連，但病毒基因排序很接近，有理由相信社區已現零星病例。

報導指出，袁國勇昨在電台節目表示，驗出感染該病毒的29歲女病人，因持續8天每日8至10次腹瀉到急症室求診。化驗顯示，她與瑪嘉烈醫院離世醫生感染的病毒基因排序相近，「兩人C型輪狀病毒和症狀高度相似」，但不完全相同，初步判斷無直接關聯；至於瑪嘉烈醫院其餘兩名痊癒醫生的糞便樣本均未驗出該病毒，確認疫情 未在院內傳播。

袁國勇坦言目前對C型輪狀病毒了解非常有限，根據文獻，該病毒在成人中通常僅引起輕微腹瀉，故記載不多，對其引發的併發症 和嚴重程度認識不足，香港僅發現該兩宗病例，難以全面掌握病毒特性。

據報導，香港輪狀病毒引致腹瀉個案大多屬A型，感染C型輪狀病毒後會引致缺水，間中引起敗血症，亦有機會引起炎症細胞因子風暴，令多種器官衰竭，病毒亦可進入腦部引致病人抽筋。

袁國勇呼籲市民要徹底煮熟食物，注意手部衛生。一般情況出現肚瀉無須立即止瀉，只需補充足夠水分或電解質，如情況嚴重就必須立即求醫。